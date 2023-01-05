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Tarkan, 15 dakika için istediği para dudak uçuklattı

Yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alarak 9 milyon lira kazanan Tarkan hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Tarkan 23.45'te sahneyi terk etti ve 00.00'a kadar kalmak için ise ekstra 3 milyon TL istedi.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 17:12
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Kıbrıs'ta verdiği yılbaşı konserinde yeni yıla girmeye 15 dakika kala sahneden inen Tarkan içn olay bir iddia ortaya atıldı

Tarkan, 15 dakika için istediği para dudak uçuklattı
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Yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alarak 9 milyon lira kazanan Tarkan'ın, 2023'e girmeye dakikalar kala, "Yeni yıla ailemle gireceğim." diyerek sahneden indiği iddia edilmişti.

Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından konsere giden bir kişi, Tarkan'ın yeni yıla yarım saat kala sahneden indiğini ve herkesin şok olduğunu söylerken başka bir izleyici ise konserin en başından beri bu şekilde planlandığını, kimsenin de şaşırmadığını ifade etmişti.

2. Sayfa'da yer alan habere göre, Tarkan'ın yılbaşı konseriyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Yapılan anlaşmanın 22.15 - 23.45 arasında olduğu öğrenildi. Megastar, yeni yılın geri sayımında sahnede olmak istemediğini sözleşmeye ekletti.

Otel, Tarkan'ın 15 dakika daha kalıp, 2023'ün geri sayımını dinleyicilerle yapmasını istedi. Tarkan 15 dk için otelden 3 milyon TL daha isteyince anlaşmaya varılamadı. İddialara dair henüz Tarkan'dan açıklama gelmedi.

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