Tarkan'dan mutlu aile pozu

Megastar Tarkan, eşi Pınar Dilek ve Liya Tevetoğlu ile çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan yayınladı.
Eski karelerini yayınlayan Megastar, "Geçen günlerden" notunu düştü.
Kısa sürede binlerce beğeni ve mesaj alan Tarkan, yine kızının yüzünü göstermedi.
6 milyon takipçisi olan sanatçı, ailesiyle çektirdiği fotoğrafları ara sıra sevenlerinin beğenisine sunuyor.
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