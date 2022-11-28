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Bob Dylan'dan 540 bin dolarlık özür

ABD'li efsanevi müzisyen Bob Dylan, tanesi 599 dolardan satılan 'The Philosophy of Modern Song' adlı kitabını ıslak imza yerine otomatik kalem makinesiyle imzaladığını itiraf etti. Dylan, sadece 900 adet satılan kitapta yaptığı bu hatayı telafi edeceğini ifade ederek özür diledi. 

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 16:54
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Bob Dylan özür diledi: Kitapları ben imzalamadım

Bob Dylan'dan 540 bin dolarlık özür
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Şarkıcı ve söz yazarı Bob Dylan, yeni kitabı 'The Philosophy of Modern Song'un 'imzalı edisyonlarını' bizzat imzalamadığını kabul ederek özür diledi.

 26 Kasım'da yaptığı açıklamada "Son zamanlardaki bazı sanat eserlerimdeki ve sınırlı sayıdaki 'The Philosophy of Modern Song'daki imzalarla ilgili bazı tartışmalar olduğunun farkına vardım. Yıllar boyunca her sanat eserini elle imzaladım ve hiçbir zaman bir sorun olmadı" diyerek Kovid-19 salgını öncesi ciddi bir 'vertigo' rahatsızlığına yakalandığını ifade etti.

Hastalığı sebebiyle ıslak imza gerektiren işlerin bir ekiple yapması gerektiğini belirten Bob Dylan, salgın karantinası sebebiyle bunun mümkün olmadığını vurguladı.

"OTOMATİK KALEM KULLANMAM HATAYDI"

Bob Dylan açıklamasında "Sözleşmeye bağlı süreler yaklaşırken, sanat ve edebiyat dünyasında bu tür şeylerin 'her zaman' yapıldığı güvencesiyle birlikte bir otomatik kalem kullanma fikri bana önerildi. Bir makine kullanmak bir karar hatasıydı ve bunu hemen düzeltmek istiyorum" dedi.

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