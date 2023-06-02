Gazeteci Mehmet Barlas tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Mehmet Barlas’ın cenaze namazı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak. Peki, Mehmet Barlas kimdir? Mehmet Barlas neden öldü?

Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Şişli’deki bir hastanede zatürre tedavisi gören Mehmet Barlas 81 yaşında hayatını kaybetti.

Mehmet Barlas, pazar günü öğle namazına müteakip Beşiktaş'ta yer alan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecek.

MEHMET BARLAS KİMDİR?

Mehmet Barlas 1942 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Mehmet Barlas İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1971 yılında mezun olmuştur.

Mehmet Barlas Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nda basın komisyonu başkanlığı yaptı.

Gazetecilik ile öğrencilik döneminde babasının kurucusu olduğu Son Havadis gazetesinde tanıştı. Mehmet Barlas Cumhuriyet gazetesinde profesyonel gazeteciliğe başladı. 12 Mart Muhtırası sonrası gazeteden çıkarıldı. Daha sonra İsmail Cem'in genel müdürlüğü döneminde TRT'de iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı.

Mehmet Barlas 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.

Mehmet Barlas Türkiye'de yayımlanan gazetelerin birçoğunda çalıştı. Son Havadis, Cumhuriyet, Resmî Gazete, Günaydın, Milliyet, Güneş, Tercüman, Hürriyet, Türkiye, Sabah, Yeni Şafak, Zaman, Star, Akşam ve Posta gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Mehmet Barlas son olarak Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Çeşitli dönemlerde Star TV, ATV, Show TV ve TGRT’de günlük haber yorumculuğu yaptı.

2003 yılında kızı Ela Barlas ile haber programı hazırladı ve sundu.

Mehmet Barlas 2008 yılı içinde kısa bir süre ATV’de ana haber bülteninin sunuculuğunu yaptı.

Mehmet Barlas NTV televizyon kanalında Emre Kongar'la birlikte Yorum Farkı adında bir program yaptı.

Mehmet Barlas NTV'de ve NTV Radyo'da Oğuz Haksever ile beraber Makam Farkı adlı programı yapmıştır.