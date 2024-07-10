Mehmet Büyükekşi depremi. Telefon görüşmeleri ortaya çıktı

Bu sadece bizim ülkede olur. Ne kadar başarısız olursan ol. Her şey olursun da rezil olmazsın!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de öyle.

Onca skandala rağmen hala koltuğunda oturabiliyor ya pes.

Hangi birini anlatayım. Onun döneminde olmayan skandal kalmadı ki.

Ama yine de oturuyor orada.

Şimdi sıkı durun şunu de söyleyeyim. Oturmaya da devam etmek istiyor.

18 Temmuz'daki seçimli kongre için "Daha karar vermedim. Aileme sorayım. Dur bir bakayım. Etrafıma danışayım" gibi sözleri yalanmış demek ki.

Adam zaten o ballı koltukta oturmaya devam etmek istiyor.

Hikaye gerisi.

Depreme gelince...

Çoğu kulüp Büyükekşi'nin aday olmasını beklemiyordu. Bu kadar başarısızlıktan sonra artık çekip gideceği düşünülüyordu.

Ama özellikle Süper Lig dışındaki kulüpleri arayıp destek istemesi, sözler vermesi şaşırttı telefonun karşısındakileri.

Hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la cuma namazı kılmak için EURO 2024'te milli takımımız mücadele ederken İstanbul'a gelip gittiği bile söylendi.

İddiaya göre Erdoğan, "Hayırlı olsun" demiş, "Beni bu işlere karıştırmayın. Kendi seçiminizi yapın" diye de eklemiş.

Büyükekşi de bunu "Benim çekilmemi istemiyor" şeklinde yorumlayıp, aradıklarına iletmiş.

Adaylığını açıklayan Servet Yardımcı da beklemiyormuş bunu. O da şaşkınlık içindeymiş.

18 Temmuz'da yapılacak seçim.

Büyükekşi'den şikayetçi olan onca kulübün nasıl bir tavır alacağını merak içinde bekliyorum.

Son olarak şunu söyleyeyim.

Bana gelse de bir yetkili "Gel seni TFF Başkanı yapalım" dese kabul etmem, edemem.

Bunu yapamayacağımı bilirim.

Ama zamane tipleri her şeye talipler.

Başarısız olup, skandallara yol açmalarına rağmen yine de koltuklarını korumayı nasıl da isterler.

Pes!

Bunların yüzünden futbolun adamları kenarda duruyor.

Örneğin Mustafa Denizli. Bu iş için en uygun aday olmasına rağmen ne aday oluyor, ne de gösteriliyor.

Daha ne diyeyim.

Yazıklar olsun!