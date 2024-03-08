Mehmet Büyükekşi kararından döndü

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi Türkiye Futbol Federasyonun (TFF) ev sahipliğinde yapılan Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) toplantısına katıldı.

Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Mehmet Büyükekşi bir süredir Süper Lig'e getirmek için üzerinde çalıştıkları play-off sistemi ile ilgili nihai kararını açıkladı.

FORMAT DEĞİŞTİ

"Bugün İstanbul'da Avrupa Kulüpler Birliği toplantısına ev sahipliği yapıyoruz. Bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz. Avrupa kupalarının formatı önümüzdeki sezondan itibaren değişti. UEFA'nın genel sekreter vekili, Avrupa'daki ve Türkiye'deki kulüplerin yöneticileri burada. Onlara sunum yapılacak ve formatı detaylı olarak anlatacaklar."

"GÜNDEMİMİZDE YOK"

"Şu anda lig şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi'ne, Türkiye Kupası'nı kazanan takım da Avrupa Ligi'ne katılıyor. Gelecek sezondan itibaren Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdik. Kupayı daha heyecanlı bir hale getiriyoruz. Hypercube şirketine Süper Lig'de play-off olup olmaması konusunda bir çalışma yaptırmıştık. Kulüplerimiz çıkan play-off şartlarını uygun görmedikleri için de şu an gündemimizde play-off yok. Hedeflerimizden biri de Süper Ligi 18 takıma düşürmek. 18 takıma düştükten sonra da play-off olmadan yolumuza devam edeceğiz. Bu yıl 4 takım, önümüzdeki sezon 4 takım, bir sonraki sezon da 3 takım düşecek ve Süper Lig ideal halini alacak."