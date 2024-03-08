Milli voleybolcu Melissa Vargas'ın da heykelini yaptılar. Eda'nın olur da Vargas'ın olmaz mı?

Reyhan Altay Aşan
Milli voleybolcu Melissa Vargas'ın da heykelini yaptılar. Eda'nın olur da Vargas'ın olmaz mı?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız ile harikalar yaratan Melissa Vargas'ın heykeli Zonguldak Çaycuma'daki Oktay Olcay Yurtbay Caddesi üzerine dikildi.

Zonguldak’ta bulunan Çaycuma Belediyesi A Milli Kadın Voleybol Takımımız ile başarıdan başarıya koşan Melissa Vargas’a 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde unutulmayacak bir hediye verdi.

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VARGAS HAVAYOLLARI ÖLÜMSÜZLEŞTİ

Filenin Sultanları’nın elde ettiği başarıların mimarlarından biri olan Vargas’ı onurlandırmak isteyen Çaycuma Belediyesi “Vargas Havayolları” olarak hafızalara kazınan görünümünü bir heykel yaparak Oktay Olcay Yurtbay Caddesi üzerine dikti.

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İSİMLERİ VE RESİMLERİ LAZERLE RESMEDİLDİ

Filenin Sultanlarının isimleri ve resimleri, siyah granit üzerine lazer yakma tekniğiyle resmedildi.

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EMEKÇİ KADINLARA İTHAF EDİLDİ

Açılış töreninde konuşan Yönetim Kurulu Üyesi İlker Dinçay, “Bugün kadınlar Günü. Emekçi kadınlara ithafen Kadın Voleybol Takımımızın Fenerbahçe’yi temsil eden gururlarından biri Melissa Vargas’ın heykelinin açılışına geldik. Kendisine teşekkür ediyorum. Bizi de davet ettiler. Çok anlamlı. Benim için de duygusal.” dedi.

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"ÇOK BÜYÜK BİR HEYECAN YAŞATTILAR"

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ise, “Milli voleybolcularımız bize çok büyük bir heyecan yaşattılar. Büyük bir başarı yakaladılar. Bu başarıyı Çaycumalılar ile paylaşmak için maçların oynandığı sırada aklımıza gelmişti anıtlaştırmak, sembolleştirme fikri. Hemen İzmir’de yaşayan heykeltıraş dostumu aradım. Bu güzel günde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde açmak nasip oldu. Bu tür başarıların toplum tarafından benimsenmesi ve unutulmaması açısından önemli bir şey yaptık.” İfadelerini kullandı.

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EDA ERDEM'İN DE HEYKELİ DİKİLDİ

Fenerbahçe ve A Milli Takım’ın kaptanı olan Eda Erdem’in ise bugün Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından düzenlenen törenle Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin girişine konumlandırıldı.

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2021 YILINDA TÜRK OLDU

Küba doğumlu olan Melissa Vargas 2018 yılında Fenerbahçe Opet’e transfer olmuş ve 2021 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmişti.

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