Icardi takım otobüsünden indi. Pembe saçlarıyla koridorda görüntülendi

Zorlu mücadele RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Maçın hakemi Bahattin Şimşek VAR hakemi ise Onur Özütoprak olacak.
Mücadelenin başlamasına 2 saat kala takımlar stada ulaştı.
Galatasaray takım otobüsünden inen Icardi pembe saçlarıyla dikkat çekti.
Sarı Kırmızılı futbolcular soyunma odasının yolunu tuttular.
LİDERLİĞİ KORUMAK İSTİYOR
Galatasaray, ligde oynadığı 28 maçta 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 75 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider durumda.
Çaykur Rizespor ise 11 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 6 beraberlikle 39 puan kazandı. Karadeniz ekibi, 29. hafta öncesi averajla RAMS Başakşehir'in arkasında 7. sırada bulunuyor.
Galatasaray, ligin ilk yarısında Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçı 1-0 kazanmıştı.