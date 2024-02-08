Mehmet Büyükekşi Paris'te ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa skandalının ardından kayıplara karışmıştı.

O tarihten itibaren hemen hemen hiçbir organizasyonda yer almayan, istifa edeceğine dair haberler çıkan Büyükekşi, 48. Olağan UEFA Genel Kurulu ve UEFA Uluslar Ligi Kura çekimi için Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.

Büyükekşi ve beraberindeki heyet ile birlikte FIFA Başkanı FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu da ziyaret etti.

Paris'teki FIFA Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede futbola katkı sağlayabilecek projeler doğrultusunda yapılabilecek iş birlikleri, Türkiye'de gerçekleştirilebilecek FIFA organizasyonları, FIFA for Schools Projesi ve mevcut fırsatlar dahilinde ortaya konabilecek yeni çalışmalarla ilgili paylaşımlarda bulunuldu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun tüm millî oyuncular tarafından imzalanmış formasıyla beraber FIFA Başkanı Infantino'nun adının yazılı olduğu bir A Millî Takım forması hediye etti.