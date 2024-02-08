Trabzonspor'u Başkent'te ipten alan yıldızları açıkladı. Turgay Beşyıldız yazdı

Doğru dürüst bir stadyumu bile olmayan, koskoca ülkenin başkentinin uzak bir diyarında! Eryaman Stadyumu'nda, karşı karşıya gelen Süper Lig ve 1. Lig temsilcileri kozlarını uzatmalı paylaştılar!

Kupanın, 7'nci çeyrek final takımının belli olacağı bu 90 dakika da, Trabzonspor yeni Belçikalı transferi Thomas'ı da maç kadrosuna alarak, dün Ankara'ya gitmişti. İyiki de kadroya alındı.

Trendyol 1 Lig'de; 8. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, Sinan Kaloğlu yönetiminde acaba geceye ıslak bir başkent imzası atabilir miyiz? Diye uğraştılar ama sahada umutlar değil gerçekler vardı.

Melih Bostan 15. dakikada Gençlerbirliği'nin bir kontra atağında takımının Anthony Nwakaeme'si olunca, ev sahibi 1-0 öne geçti. O umut önce yeşerdi, süre ilerledikçe solmaya başladı.

Bordo mavililer, iki sakat, bir kadro dışı, iki de Afrika Kupası'nda final oynayacak olan oyuncularından yoksundu. Bilindiği gibi; Nicolas Pepe'nin forma giydiği Fildişi Sahili ve Paul Onuachu'nun oynadığı Nijerya milli takımları, Afrika Uluslar Kupası'nda finale kaldılar. 11 Şubat'ta kozlarını paylaşacaklar.

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Rahmetli dedemin çay tarlası gibi olan başkentteki bu sahanın berbat zemininde! Tek kale kompakt oyunu, ilk 45 dakikada istediği gibi bir türlü kuramayan Abdullah Avcı'nın ekibinin orta sahasında, bu yarıda vız vız yapıp, bir türlü bal üretmeyen Arı Enis Bardhi, ona ayak uyduran Umut Güneş, Mendy ve Enis Destan da katkısız olunca, tam kadro eksiksiz olan kırmızı- siyahlılar, ilk yarıyı önde kapattı.

Karadeniz ekibi, ikinci yarıya Mehmet Can'ın yerine oyuna giren yeni transferi Thomas ile başladı.

Bu yarının ilk tehlikeli atağı da ev sahibinden geldi. Oltan, yüzde yüzlük golü kalenin dibinde kaçırınca, büyük bir avantaj da avuçlarından uçtu gitti.

Karşılaşmanın üçte ikilik ilk bölümünde, kaleci olduğunu hatırlayan Ertuğrul, Trabzonspor'a geçit vermedi!

Son 30 dakikaya girildiğinde, baskıyı arttırmaya başlayan Trabzonspor'a karşı, başkent temsilcisi kendi yarı alanında tüm hatlarıyla, çok katı bir savunmaya geçti.

Bunda da muaffak oldu, olmadı değil. Az kalsın turu da geçiyordu.

Trabzonspor'a gelince; yeni transfer Thomas'a tam okey! Takımda ise bir tutanın yanında bir atanın olmazsa, sabaha kadar oynasan ne yazar? Skor yine değişmezdi.

Golcün yoksa yoksun. Hele de kıtasındaki kupalara gidecek bir Afrikalıysa hiç yoksun! O zaman yeni sezonda Afrikalı transferlere dikkat!

Maçın uzatmalarının tam son dakikasında; 10 yıllık Trabzonsporlu gibi takıma hemen uyum sağlayan yeni transfer Thomas Meunier'in ortasına, gerilerden gelip şık bir kafa vuran Eren, Trabzonspor'u adeta ipten aldı!

Çeyrek final turu gidiyor denilirken, son anda geri döndü.

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Bordo mavililerin, yoğun baskısından sonra gelen beraberlik golü ile uzatmalara giden karşılaşmada, yorgunluk belirtileri vermeye başlayan ev sahibi, ayakta duran konuk ekibe karşı, yine bir kontra topla gol bulmak istedi ama meşin yuvarlağı filelere galibiyet golü olarak gönderen Trabzon takımı oldu.

Uzatmaların ilk devresinin yine son dakikasında, Mısırlı Trezeguet'in bazuka örneği gibi nefis golü, misafir takımı 2-1 öne geçirdi.

Tek maç oynanan, bu tür kupa maçlarının telafisi asla yoktur. Trabzonspor, ligden sonra kupaya da az kalsın veda edecekti.

Dakikalar ilerledikçe, bireysel futbolda oyuncuları su üstüne çıkmaya başlayan bordo-mavililer, adam gibi bir stadyumu bile olmayan başkentte, çeyrek finale çıktı.