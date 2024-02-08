A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

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A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri netlik kazandı.

A Milli Takım; UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.

A Milli Takımımız'ın B Ligi'nde mücadele edeceği 2024/25 UEFA Uluslar Ligi kuraları Fransa'nın başkenti Paris'te çekildi.

Maison de la Mutualité Konferans Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı kura çekimine; Ay-Yıldızlı ekibimiz 4. torbadan katıldı.

Türkiye; B Ligi 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.
Grup aşaması 5-10 Eylül'de oynanacak karşılaşmalarla başlayacak UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025'te, final ve üçüncülük maçları ise 8 Haziran 2025'te gerçekleştirilecek.

B Ligi'nde gruplar şöyle oldu:
1. Grup: Çekya, Ukrayna, Arnavutluk, Gürcistan
2. Grup: İngiltere, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan
3. Grup: Avusturya, Norveç, Slovenya, Kazakistan
4. Grup: Galler, İzlanda, Karadağ, Türkiye
Çift devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından, B liginde gruplarını ilk sırada tamamlayacak takımlar, A Ligi'ne yükselecek. Gruplarında son sırada yer alacak takımlar ise C Ligi'ne düşecek.
Lig çıkacak ve düşecek diğer takımları belirlemek için ise lig aşamasının ardından play-off karşılaşmaları oynanacak. A liginde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, B liginde gruplarını ikinci bitiren ekiplerle; B liginde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, C liginde gruplarını ikinci bitiren ekiplerle kura çekimiyle eşleştirilecek.

2024/25 UEFA Uluslar Ligi Maç Tarihleri
Lig Aşaması
1. Maçlar: 5-7 Eylül 2024
2. Maçlar: 8-10 Eylül 2024
3. Maçlar: 10-12 Ekim 2024
4. Maçlar: 13-15 Ekim 2024
5. Maçlar: 14-16 Kasım 2024
6. Maçlar: 17-19 Kasım 2024

Play-off ve A Ligi Çeyrek Final Maçları
20-25 Mart 2025
A Ligi Final Turnuvası
4-8 Haziran 2025

2026 Dünya Kupası için ek bir bilet
2024/25 UEFA Uluslar Ligi turnuvası küme düşme ve küme çıkma rekabetinin yanı sıra, Avrupa ülkelerine 2026 Dünya Kupası finallerine katılım için ek bir bilet sağlayacak. 2026 Dünya Kupası elemelerinde grupları ikinci sırada tamamlayan 12 takım ile elemeler sonucunda ilk iki sırayı alamamış, Uluslar Ligi'nden gelecek en iyi 4 takım (toplam 16 takım) 4 play-off yoluna dağıtılacak. Tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak yarı final ve final maçları sonucunda, Dünya Kupası'na gidecek son 4 takım belirlenecek.

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