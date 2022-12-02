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  • Mehmet Ceyhan gördüğü manzaraya isyan etti: “Halka yazık” dedi

Mehmet Ceyhan gördüğü manzaraya isyan etti: “Halka yazık” dedi

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sağlık sistemindeki duruma isyan etti. Özel hastanelere dikkat çeken Prof. Dr. Ceyhan, “Ülkenin en akıllı çocuklarını yetiştirmek üzere dünyanın en ağır eğitimini verecek yeterli eğitim kadroları yoksa; o eğitimi alana, verene ve en önemlisi hizmet alan halka yazık” dedi.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 17:39
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Mehmet Ceyhan gördüğü manzaraya isyan etti: “Halka yazık” dedi

Mehmet Ceyhan gördüğü manzaraya isyan etti: “Halka yazık” dedi
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Özel hastanelere dikkat çeken Ceyhan, şu ifadeleri kullandı;

Bugün çok sayıda hastayı yatıramadık. Genellikle bir özel hastaneye gidiyorlar. Orada ağızdan antibiyotik başlıyorlar ve izliyorlar. Yanıt alamayınca veya hasta ağırlaşınca; bizim yapabileceğimiz bu, gidin kendinize yatabileceğiniz bir üniversite hastanesi bulun diyorlar.

Paralarını alıp gönderiyorlar. Öncelikle böyle hasta sevk edilmez. Hasta o haliyle veya anne – baba kucağında hasta çocukla nasıl hastane hastane dolaşıp boş yer bulsun? Ya bulamazsa ne yapacak?

“HİZMET ALAN HALKA YAZIK”

Üniversite hastaneleri dünyanın her yerinde son basamaktır, ancak onları daha iyi hale getirmek için gözleri gibi bakarlar. Orada çalışan hekimlere daha düşük ücret vererek hekimlerin fakülte hastanelerinden kaçmasına neden olmazlar.

Sadece hafif hastalara bakan özel hastaneleri denetlerler ve izin vermezler (tam hizmet verenler varsa, tenzih ederim). Her şey bir tarafa; hekimlik çok özel bir meslektir.

Ülkenin en akıllı çocuklarını yetiştirmek üzere dünyanın en ağır eğitimini verecek yeterli eğitim kadroları yoksa; o eğitimi alana, verene ve en önemlisi hizmet alan halka yazık.

Hasta hizmeti eksik özel hastaneler de olmamalı, eğitim hizmeti eksik tıp fakülteleri de. Ve de sağlık hizmeti basamaklandırılmalıdır. Hastanın canının istediği hastaneye gitmesi hastaya iyilik olmuyor ne yazık ki.

 

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1950
2.12.2022 18:40
Üzülme hocam bu halka, Atatürk’ü yok eden bu halk daha fazla kazığı hak ediyor, çünkü dürüstü değil bana kaç mercimek vereni istiyor, o mercimekin kendi ödediği vergi olduğunun farkında değil  
 
Yok Canim
2.12.2022 18:36
Nufusun yarisi ettigini buluyor (ama soyleyemiyor), diger yarisi da cildirmak uzere.  
 
Fatih Harbiye
2.12.2022 17:46
Batmışız dibine kadar  
 
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