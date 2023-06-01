Mehmet Faraç CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı

Sayfa Editörü: Bengü Zorlu

Yazısında, “Türkiye; iktidarın muhalefeti, muhalefetin ise iktidarı ayakta tutarak, (rantiye siyasetinin) umut tacirliği, hezimet ikilemindeki şoklarından kurtulamayacak” diyen Faraç, “Uyarı ve ders” başlığı altında Uğur Mumcu’ya ait şu sözleri bir kez daha hatırlattı;

“Atatürkçülüğü, milliyetçiliği yadsıyarak solculuk yapma gafletine düşen bir sol, Türkiye'de hiçbir zaman başarılı olamamıştır, olamaz da... Türk milliyetçiliği, Türk halkının alın terini yabancı çıkarlarına karşı korumak demektir...”

Ayrıca Faraç bugünkü yazısında CHP’nin kazanması için bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu belirterek muhalefetteki umutsuzluğun AKP’nin siyasetteki etkisini pekiştirdiğini yineledi.