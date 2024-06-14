Mehmet Günsür ve Nilperi Şahinkaya’dan pes dedirten el hareketi

Önümüzdeki günlerde izleyiciyle buluşacak Gelin Takımı filminin oyuncularından şok hareket…

Çekimleri Bodrum’da yapılan filmin oyuncuları arasında olan Mehmet Günsür ve Nilperi Şahinkaya’dan akıl almaz hareket.

Çekimlerin tamamlanmasının ardından İstanbul’a dönen oyuncular uçağa binerken Fırat Çelik’e poz verdi. İkilinin yaptığı el hareketini görenler şaşkına döndü. Gülerek poz veren Günsür ve Şahinkaya’nın fotoğrafları sosyal medyada büyük tepki çekti.

Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya, Mehmet Günsür, Fırat Çelik gibi isimlerin rol aldığı Gelin Takımı önümüzdeki aylarda seyirciyle buluşacak.