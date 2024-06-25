Mehmet Şimşek CHP’ye kızdı. Görüşme sonrası yapılan açıklamayı eleştirdi

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Mehmet Şimşek CHP’ye kızdı. Görüşme sonrası yapılan açıklamayı eleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ı CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile dün yaptığı toplantının ardından yapılan açıklamalara yönelik ilk kez konuştu. Şimşek, “Görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile gerçekleştirdiği toplantının ardından yapılan açıklamalara yönelik eleştirilerde bulundu.

Şimşek, "Görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajların tribün ve taraftar kaygısıyla verildiğini gözlemledik." dedi.

Bakan Şimşek'in açıklaması şu şekilde:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle kabul ettiğim CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yalçın Karatepe’yi protokol kurallarını gözetmeden binanın girişinde karşıladım ve makamımda ağırladım.

4 saatten fazla süren görüşmemizde, kendisinin tüm görüş ve önerilerini dikkatle dinledik ve gündeme getirilen tüm konulara dair perspektifimizi şeffaf bir şekilde paylaştık. Önerilerini, demokratik nezaket çerçevesinde ve ekonomik-mali gerçekler doğrultusunda not aldık. Ayrıca uygulamakta olduğumuz ekonomi programı hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdik.

Ancak sonrasında, görüşmeye ilişkin kamuoyuna verilen mesajların tribün ve taraftar kaygısıyla yapıldığını gözlemledik.

Umarım bu tutum ve yaklaşım, diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez."

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