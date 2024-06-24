Emekli ve asgari ücretliler için CHP’nin Mehmet Şimşek’e yaptığı teklif ortaya çıktı

CHP’nin Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Metin Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü. Karatepe, 4 saat 18 dakika süren görüşmede Şimşek’e CHP’nin ekonomi konusundaki görüşlerini ve çözüm önerilerini iletti.

CHP’li Karatepe görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında Bakan Şimşek’e yaptığı teklifleri anlattı. Karatepe, görüşmede değişime dair bir irade göremediklerini söyledi.

Karatepe’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Asgari ücrete ara zam yapılmamasını şiddetle reddediyoruz. Asgari ücretin satın alma gücü ilk 6 ayda dörtte bir oranında azalacağını, zammın zorunlu olduğunu anlattık.

Emekli aylıklarına enflasyon kadar zammın yeterli olmadığını, refah payı da eklenmesi gerektiğini söyledik.

Memur ve memur emeklisi maaşlarında yüzde 20'lik artışın yeterli olmadığını ilettik. Memur emekli aylıklarına seyyanen zam istedik.

Tarımın ulusal güvenlik meselesi olduğunu, vatandaşların uygun maliyetle gıdaya erişmesi gerektiğini söyledik ama üzülerek görüyoruz ki tarımsal desteklerin oranı kanundaki yüzde 1'lik seviyeye ulaşmıyor. 89,6 milyar dolarlık desteğin 2006'dan bu yana eksik olduğunu görüyoruz.

Tarımsal destekte kanuna uyulmazken 90 milyar doların üzerinde tarımsal ithalat yapıldı. Yurt içindeki çiftçilerden esirgenen destek, yurt dışı çiftçilere verilmiş oldu.

Buğday ve çay için açıklanan alım fiyatlarının düşük olduğunu kendilerine ilettik.

"VERGİ SİSTEMİNE DAİR GÖRÜŞLERİMİZİ PAYLAŞTIK"

Vergi sistemine dair görüşlerimizi paylaştık. Düşük gelirli vatandaşlarımız üzerindeki vergi yükünün çok ağır olduğunu ifade ettik. Bazı önerilerde bulunduk. Vergi dilimlerinin belirlenmesinde asgari ücretin düşülmesi gerektiğini söyledik.

Düşük gelir gruplarının çok sık kullandığı kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarında aylık yüzde 5'lik çok yüksek faiz uygulanıyor. Bu faize ek olarak yüzde 30'luk vergi alınıyor. Bu kabul edilemez dedik ve bu verginin sıfırlanmasını talep ettik.

Muhtaç olan insan kredinin maliyetine bakma imkanına bile sahip değil. Faizin bu kadar yükselmesine rağmen KMH'taki borç tutarı 116 milyar TL'den 260 milyar TL'ye yükseldi. Vatandaş geliri olmadığı için bu yüksek faizli imkandan borçlanıyor. KMH üzerinden en düşük gelir grubundan yaklaşık ayda 2 milyar TL vergi alınıyor.