TDK 4 kelimenin anlamını kaldırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TDK 4 kelimenin anlamını kaldırdı

Türk Dil Kurumu kadınların yılladır tepki gösterdiği ve anlamlarının düzeltilmesi için kampanya başlattığı 4 kelimenin anlamını kaldırdı.

Türk Dil Kurumu (TDK), kadınların yıllardır tepki gösterdiği ve anlamlarının düzeltilmesi için kampanyalar düzenlediği "müsait", "kirli", "esnaf" ve "serbest" kelimelerinin cinsiyetçi ifadeler içeren anlamlarını sözlükten kaldırdı.

TDK'ya bağlı Güncel Türkçe Sözlük Bilim ve Uygulama Kurulu üyeleri ve uzmanlarınca 2019'da başlatılan güncelleme çalışmaları kapsamında, bazı kelimeler sözlükten çıkarıldı.

Geçtiğimiz yıl yayımlanan güncellenmiş sözlükte, "Türkiyeli" kelimesi de yer almıştı. "Türkiye’de yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan kimse" anlamına gelen bu kelime, gelen tepkiler üzerine sözlükten kaldırılmıştı.

Cinsiyetçi ifadeler içerdiği için uzun yıllardır tartışılan ve anlamlarının düzenlenmesi için imza kampanyaları düzenlenen "müsait", "kirli", "esnaf" ve "serbest" kelimelerinin anlamları TDK tarafından kaldırıldı. Önceden bu kelimelerin anlamları arasında yer alan aşağıdaki ifadeler çıkarıldı:

Müsait: Flört etmeye hazır olan, kolayca flört edebilen (kadın)

Kirli: Aybaşı durumunda olan (kadın)

Serbest: Ağırbaşlı olmayan, hoppa (kadın)

Esnaf: Kötü yola sapmış olan kadın

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