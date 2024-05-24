Mehmet Şimşek doların ne olacağını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Ekonomim
Mehmet Şimşek doların ne olacağını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek MYK toplantısında üyelerin dolar yükselir mi? sorusuna yanıt olarak bırakırsak düşer cevabını verdiği ortaya çıktı. Merkez Bankası ile alım yaptıklarını açıklayan Şimşek doların uzun vadede 40 liraya çıkmasını beklemediklerini açıkladı.

Son yıllarda sürekli bir şekilde eriyen, güç kaybeden Türk Lirası karşısında durmadan atak yapan doların yakın ve uzun vadede ne olacağı konusundaki belirsizlik devam ediyor. Ekonominin dümenine geçirilen Hazine ve Maliye Bakanı geçtiğimiz günlerde bir dizi tasarruf tedbiri aldıklarını ve enflasyonu düşürmeye yönelik adımlarının devam edeceğini açıklamıştı.

“BIRAKIRSAK DÜŞER”

AKP MYK’sında soruları yanıtlayan Şimşek, doların yükselip yükselmeyeceği ile alakalı soruya yanıt olarak “Bırakırsak düşer” cevabını verdi. Merkez Bankası ile beraber alım yaptıklarını ve bu durumun bir süre daha da devam edeceğini açıklayan Şimşek, uzun vadede doların dalgalanacağını fakat 40’a sıçramasını beklemediklerini ifade etti.

mehmet-simsekin-ak-parti-mkykda-dolar-cevabi-uzun-vadede-dalgalanacak-ama-40a-sicrama-yapmaz-soam-cover-jpg.webp

Ekonomim’den Besti Karalar’ın haberine göre, ekonomi programını hayata geçirmeye kararlı olduklarını ifade eden Şimşek, “Enflasyonu tek haneye düşürmek en büyük hedefimiz. Şu anda tüm veriler olumlu gidiyor.

Sayın cumhurbaşkanımızda programımıza tam destek veriyor. Bir seneye kadar enflasyon daha da aşağı iner, nihai hedefimiz tek haneli enflasyon, Cumhurbaşkanımız seçime rağmen programdan taviz vermedi. Yılsonu rakamları yüksek çıkabilir bu sizleri yanıltmasın. Programın etkilerini yaz döneminde, Haziran Temmuz gibi daha da çok hissedeceğiz” şeklinde konuştu.

“SIRTIMIZI SICAK PARAYA DAYAYAMAYIZ”

Bakan Şimşek, son 1,5 ayda Türkiye'ye 54 milyar dolar girdiğini açıklayarak, "Sıcak paraya sırtımızı dayayamayız. Doğrudan yatırım da almamız lazım" dediği ifade edildi.

İlgili Haberler
Mehmet Şimşek esnafı şikayet edene ikramiye verecek! İşte hesabınıza yatacak para
Son Haberler
İki aracın çarpışması sonucunda bir araç alev topuna döndü Yerel Haberler
İki aracın çarpışması sonucunda bir araç alev topuna döndü
Ünlü oyuncu Kelly Brook şöhreti bırakıp zor hayatı seçmesinin nedenini açıkladı Magazin
Ünlü oyuncu Kelly Brook şöhreti bırakıp zor hayatı seçmesinin nedenini açıkladı
Hasan Arat ile TOKİ başkanının kupa maçında kavga ettiği görüntüler ortaya çıktı Spor
Hasan Arat ile TOKİ başkanının kupa maçında kavga ettiği görüntüler ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı bayrağa sarılıp hüngür hüngür ağladı Dünya
Cumhurbaşkanı bayrağa sarılıp hüngür hüngür ağladı
Aydın'da çıkan yangın geceyi aydınlattı Yerel Haberler
Aydın'da çıkan yangın geceyi aydınlattı
Ankara'da BM Kadın Ülke Ofisi kurulacak Gündem
Ankara'da BM Kadın Ülke Ofisi kurulacak
Manyas'ı sinekler istila etti Yerel Haberler
Manyas'ı sinekler istila etti