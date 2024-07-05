Mehmet Şimşek: Düştü daha da düşecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Şimşek: Düştü daha da düşecek

Bakan Şimşek, borçlanma faizi ve CDS risk primiyle ilgili açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan açıklama yaparak borçlanma faiz oranlarının düştüğünü söyledi.

Bakan Şimşek, yatırımcı ilgisinin arttığını vurgulayarak "Dezenflasyon sürecinde daha da iyileşecek makro göstergelerimizle birlikte borçlanma maliyetlerimiz düşüşünü sürdürecek ve kamu maliyesindeki olumlu görünüm güçlenecektir" şeklinde açıklama yaptı.

Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor.

Programımız sayesinde ülkemize yatırımcı ilgisi artmaya ve CDS risk primimiz gerilemeye devam ediyor.

Azalan risk primi ve gerileyen enflasyon beklentileriyle hazine tahvil faizleri düşüyor.

2 yıl vadeli TL cinsi gösterge tahvilin faizi marta göre yaklaşık 1000 baz puan geriledi. 5 ve 10 yıl vadeli dolar cinsi tahvillerin faizi ise nisandan bu yana yaklaşık 50 baz puan düştü.

Dezenflasyon sürecinde daha da iyileşecek makro göstergelerimizle birlikte borçlanma maliyetlerimiz düşüşünü sürdürecek ve kamu maliyesindeki olumlu görünüm güçlenecektir."

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