Mehmet Şimşek ilk vaadini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) genel kurul toplantısı sonrasında ekonomiye dair kritik değerlendirmelerde bulundu. Mehmet Şimşek, Türkiye'nin kara parayla mücadelede kararlılıkla adım atamaya devam edeceklerini söylerken, "Türkiye'nin gri listeden çıkarılması sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek ilk vaadini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin kara parayla mücadelede attığı adımlar sonucu, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından belirlenen 7 eksikliğin 2'ye indirildiğini belirterek, "Türkiye'nin kara para ve terörün finansmanıyla mücadelesi kararlılıkla devam etmektedir. En kısa sürede bu eksiklikleri de tamamlayarak Türkiye'nin gri listeden çıkarılması sağlanacaktır." dedi.

Şimşek, FATF ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde gerekli adımların atılmasına devam edileceğini açıklayarak, “Ülkemizin hak etmediği gri liste sürecinden en kısa sürede çıkması için gereken adımlar atılacaktır. Tüm kamu kurum ve kuruluşları söz konusu kalan unsurların en kısa sürede giderilmesi amacıyla MASAK koordinasyonunda yoğun şekilde çalışmaya devam ediyor, 'gri liste' sürecinin sonlandırılması için tüm imkanlar seferber ediliyor." şeklinde konuştu.

“7 EKSİKLİK 2’YE İNDİRİLDİ”

Mehmet Şimşek, Türkiye'ye yönelik 2019 yılında yayımlanan karşılıklı değerlendirme raporu ve sonrasında hazırlanan izleme dönemi sonrası raporla birlikte ülkenin Ekim 2021'de "gri liste" olarak da bilinen "artırılmış izlemeye tabi ülkeler" listesine FATF tarafından dahil edildiğini anımsattığı açıklamada, "Karşılıklı değerlendirme sürecinden bu yana ülkemiz, kara paranın aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapsamında çok ciddi adımlar attı ve bu husus FATF tarafından da onandı. Zira Ekim 2021'de FATF tarafından yayımlanan kamuoyu duyurusunda ülkemize yönelik yayımlanan bölümünde 7 eksikliğe değinilmekte iken Haziran 2023 Genel Kurulu sonrasında yayımlanan duyuruda bunlar 2'ye indirilmiştir" ifadesine yer verildi.

İLK GRİ LİSTE TEPKİSİ CHP’DEN GELMİŞTİ

Gri liste uyarısı geçen sene CHP’den gelmişti. Mehmet Şimşek’in Gri Liste açıklamasından yaklaşık bir yıl önce bu konuyu, o dönem CHP’nin grup başkanvekili olan Engin Altay basın açıklamasında dile getirmişti. Engin Altay Erdoğan’ın “PKK'nın uyuşturucusunu yakaladık Bay Kemal bundan rahatsız.” Açıklamasına karşın, “Türkiye demokrasi ve hukuk liginde düşerken bir ligde yükseliyor. Bir ligde dünyanın merkezi oluyor. Üzülerek bunu söylüyorum, kara para ve uyuşturucu liginde Türkiye dünyanın merkezi olma yolunda hızla ilerliyor.

Bugün demiş ki (Erdoğan) ‘PKK’nın uyuşturucusunu yakaladık Bay Kemal bundan rahatsız.’ Her zaman söyledim Cumhur İttifakı’ın iki hamaseti var birisi vatan bayrak hamaseti diğeri din iman hamaseti.

Bay Kemal neye üzülüyor biliyor musun sayın Erdoğan, çocukları uyuşturucu batağında can çekişen annelerin feryadına üzülüyor. O annelerin gözyaşına üzülüyor. Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FAFT) Türkiye’yi gri listeye aldı. Niye gri listeye aldı Erdoğan?” ifadelerinde bulunmuştu.

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