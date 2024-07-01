Mehmet Şimşek konuştu borsa çöktü

Borsa yeni haftaya yüzde 0,62 yükselişle 10.714,07 seviyesinden başladı. Gün içinde 10.753 seviyesine kadar yükseliş yaşadıktan sonra, Bakan Şimşek’in canlı yayında "Bu vergi paketinde olmasa da bir sonraki vergi paketinde borsa kazançlarına vergi düşünüyoruz" açıklamasının ardından endeks yönünü negatife çevirdi.

Endeks, öğleden sonra yüzde 2,35 düşüşle 10.344 seviyesine kadar gerileme gösterdi. TSİ 15.35’te ise ka6yıplarını sürdürerek 10.396 seviyesinde bulunuyor.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.344 puanı, en yüksek 10.743,74 seviyesini gördü.

Mayıs aynın son haftasından bu yana negatif bir görünüm sergileyen Borsa İstanbul, bugün Bakan Şimşek’in açıklamaları sonrasından kayıplarını daha da derinleştirdi.

Özellikle yabancıların pozisyon aldığı TÜPRAŞ ve THY gibi şirketlerin bilançolarının beklentileri karşılamaması ve Yapı Kredi satışının realize olmaması gibi gelişmeler üzerine son haftalarda ciddi yabancı çıkışı olduğu da borsaya olan güveni zedeleyen etmenler arasında yer alıyor.

Bugün Şimşek'in yaptığı vergi açıklamasında ki belirsizlik, vergiyle ilgili net bir açıklama gelmedikçe de belirsizliğin sürebileceği ihtimali endeksi düşüren faktörler arasında yer alıyor.

BORSADA KRİTİK BÖLGE

Bir ayı aşkın süredir derin kayıpların hakim olduğu borsada 10.000 seviyesinin kritik viraj olduğu görülüyor. Özellikle 10.800'lü seviyelerin daha zayıf olduğu endekste, bu seviyenin altı riskleri meydana getirebilir.