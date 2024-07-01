Bahşişe vergi geliyor mu? Mehmet Şimşek açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bahşişe vergi geliyor mu? Mehmet Şimşek açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemindeki son gelişmeleri değerlendirmek için Bloomberg HT-Habertürk ortak yayınına katıldı.

Mehmet Şimşek, Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve yüksek döviz kurları, vatandaşın kamburu olmaya devam ediyor.

Bunca büyük yükün üstüne bir de yeni vergi paketleri vatandaşın etinden sütünden faydalanmak oluyor.

Mehmet Şimşek, piyasada üzerinde tartışılan paket kapsam olarak bizim süzgecimizden geçmiş bir paket olmadığını, bahşişlerin vergilendirilmesinin hiçbir zaman gündem olmadığını söyledi. Şimşek, Motokurye konusunda pakette olmadığını söyledi.

Şimşek, “Türkiye'de birçok kesim vergiden imtina ediyor, ciddi bir kayıtdışılık var. Biz verginin tabanını büyüterek sonuç alacağız. Bizim iki temel ilkemiz var. Vergide adaleti sağlamak ve uygulamada etkinliği sağlamak. Çok olandan çok az olandan az vergi almak.” değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, bunları dese de olan hep dar gelirliye oldu,. 17.002 lira ile geçinenden daha ne kadar vergi alınacak?

Şimşek sözlerine şöyle devam etti

Bizim tercihimiz vergilendirilmeyen alanlardan vergi almak, yeni bir vergi yükü getirmek değil. Koparılan yaygaralar doğru değil.

Bu vergi paketinde ne yapıyoruz. Çokuluslu şirketlere yüzde 15 asgari kurumlar vergisi getiriyoruz. Yurt içinde asgari kurumlar vergisi çalışıyoruz. Kuyumcunun beyan ettiği aylık matrah geçen sene 16 bin TL seviyesinde. Bütün bu alanlarda yetki alıp, hasılat tespiti yapacağız, hasılata aykırı beyanlardan izahat isteyeceğiz, sonrasında harekete geçeceğiz. Kayıt dışılıkla mücadele edeceğiz.

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