Mehmet Şimşek kritik sorulara yanıt verdi. Yeni vergiler gelecek mi? Enflasyon tek haneye inecek mi?

Son ekonomik gelişmeler hakkında açıklamalar yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Yeni vergi gelecek mi?' sorusuna "Gündemimizde yok" diyerek yanıt verdi. "Enflasyon tek haneye inecek mi?" diye sorulan Bakan Şimşek bu soruya da "2025'in ikinci yarısında rahatlama çok belirgin bir şekilde hissedilecek. Fiyatlardaki artış hızı zaten yavaşladı" diyerek yanıt verdi.

YENİ VERGİ GELECEK Mİ?

Bakan Şimşek'in CNNTURK ekranlarında yaptığı açıklamalarından satır başları:

Vergi konusunda açıklamalar yapan Bakan Şimşek "İndirimli oranları gözden geçireceğiz, etkinlik açısından, verimlilik açısından... Dolayısıyla o husus bir kenara, genel KDV oranlarında artış gündemimizde yok. İki, kurumlar vergisinde bir artış gündemimizde yok. Gelir vergisi dilimlerine ilişkin bir artış gündemimizde yok." diye konuştu

"EN ZORLU SÜRECİ GERİDE BIRAKTIK"

Bakan Şimşek enflasyon konusuna açıklamalarında geniş yer verdi. Şimşek "Enflasyonda ilk yılı geçiş yılı olarak kabul ettik. Finansal istikrarı öncelik olarak aldık. Çünkü kırılganlıklarımız vardı. Onları giderdik. Kırılganlıkları yönetmemiz lazımdı. Bakın politika yaparken, çerçeve çizerken, her zaman en kritiğinden başlarsınız diğerlerini zamana yararsınız. Koşullar önce enflasyonu yükseltecek nitelikte. Daha sonra biz indirebilecek para politikası gecikmeyle geliyor. Biz KKM riskini yönettik, kur riskini yönettik, bütçe açığını kontrol altına aldık. Bunları yapmasaydık, enflasyon çok farklı düzeyde olabilirdi. Şimdi üç teknik birimimiz oturuyor diyorlar ki, kur, petrol fiyatları vs. şöyle şöyle olursa modelleri var tahmin ediyorlar. Biz de programımızda bunun ortalamasını aldık. Herhangi bir müdahalemiz olmadı. Petrol fiyatlarını tuttursak, bir takım önemli varsayımlarımız var. Gerçek dünya çok kompleks ve karmaşık. Modelleme ile tahminler yapıyorsunuz ve çok büyük tahminler içeriyor. En zorlu süreci geride bıraktık. Finansal riskleri yöneterek, önemli bir eşiği aştık. Sıkıntıların farkındayız, vatandaşlarımız şikayette haklı." diye konuştu.

"ENFLASYON EN ADALETSİZ VERGİDİR"

Vatandaşların şikayetlerinde haklı olduğunu, geçim sıkıntısı bulunduğunu söyleyen Bakan Şimşek "Markete pazara gidiyorum, geçen hafta eşim Esra hanım dedi ki, markete uğrayalım. Vatandaşlarımız geldi, şikayetleri doğru. Haklılar, bir geçim sıkıntımız var. Enflasyon en kötü ve adaletsiz vergidir. Gelir dağılımını bozuyor. Ne yapıp edip, kalıcı refah ve alım gücü için enflasyonu kontrol altına alıp aşağıya indirmemiz lazım. Enflasyonun 40 civarına inmesi fiyatların düştüğü anlamına gelmiyor. Enflasyon hızındaki düşüş geçen sene ortalama bir sepetin artışı yüzde 65 idi, bu sene ise yüzde 40 arttı. Fiyatlar artıyor ama daha yavaş artıyor. Şunun altını tekrar çizmek istiyorum. Vatandaşın dar gelirlinin çok etkilendiğinin farkındayız ama kestirme çözümler yok.

"2025'TE RAHATLAMA ÇOK BELİRGİN OLACAK"

Şu an Türkiye'nin en büyük probleminin geçim sıkıntısı ve gelir dağılımının bozulması olduğunu söyleyen Bakan Şimşek "Kalıcı refah artışı için enflasyonu tekrar tek haneye indireceğiz. AK Parti daha önce bunu yaptı. 90'lı yıllarda ortalama enflasyon 70'lerin üzerindeydi. Kolay değildi. Ama biz 2003 sonrasında enflasyonu tek haneye indirdik ve orada tuttuk. Hain darbe girişime kadar. 2025'in 2. yarısında rahatlama çok belirgin bir şekilde hissedilecek. Fiyatlardaki artış hızı zaten yavaşladı. Genelde hizmet enflasyonu kemikleşir, katılaşır ve onu indirmek daha çok zaman alır. Bakın çünkü geriden geliyor. Örnek olarak kira. Kira hizmet enflasyonun içinde yani önemli bir kalem. Kiraları yönelik bir %25 uygulama yani üst limit getirilmişti. Bu kalktı. Şimdi neye bakarsanız bir önceki yılın enflasyonunu. Yani yeni kiralar yenilenirken son 12 aylık enflasyonu yazdırırsınız değil mi? Dolayısıyla hizmet enflasyonu daha katıdır ve daha yavaş düşer. Gelecek sene haziran ve temmuzda yüzde 20 yansıyacak. Bundan dolayı zamana ihtiyacımız var. Yani fiyat artışlarındaki yavaşlama hissedilir derecede." diye konuştu.