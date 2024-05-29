Mehmet Şimşek öğretmenlerin çayına da göz dikti

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullara Kamuda Tasarruf Paketi kapsamında alınacak tedbirleri içeren bir yazı gönderdi.



SU ISITICISI VE ÇAY MAKİNESİ KALDIRILACAK

Müdürlükten gönderilen yazıda; kamu binalarında su ısıtıcısı ve çay makinesi gibi cihazların kullanılmaması, konunun kurum amirleri tarafından hassasiyetle takip edilmesi, azami tasarruf tedbirlerine riayet edilmesi ve gerekli denetimlerin yapılması istendi.

Okullara gönderilen bu yazıya tepki gösteren Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası Bursa İl Temsilciği ise şunları açıkladı:

"Kamuda tasarruf paketi, Kaymakamlık ve Valilerin yarışına dönmüş durumda. Patronlara, Meclis’e, saray bütçesine tasarruf diyemeyenler, tasarrufu öğretmenin çay makinesini kaldırmakta buldu.

"FIKRA GİBİ OLAY"

Karabük/Safranbolu ilçesinde okullara gönderilen yazıda ‘ısıtıcı ve çay makinesinin’ kullanılmaması isteniyor. Fıkra gibi olay. Safranbolu ilçesinde okullara çay ısıtıcının kaldırılarak elektrikten tasarruf edilmesi üzerine yazı gönderiliyor. Kamu emekçisinin, asgari ücretle geçinen milyonların lokma haline gelen ekmeğine dahi göz dikenler durur mu?

"ÖĞRETMENİN ÇAY MAKİNESİNE GÖZ DİKMİŞLER"

Öğretmenin çay makinesine göz dikmişler. Kamuda tasarruf değil, eşit bölüşüm ve halk için bütçe istiyoruz. Anayasanın ve yasaların tanınmadığı, adil bir bölüşümün olmadığı bir düzende, tasarruf halka yönelik hizmetsizliğe ve işsizliğe dönüşür.

Kabul etmiyoruz! Buradan Bakan Şimşek’e sesleniyoruz. Krizin faturasını emekçiler değil patronlar ödesin. Bütçe paketleri gibi tasarruf paketleri de sermayeyi ve patronları gözetiyor.