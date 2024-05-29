Meral Akşener’i Altılı Masa’dan kaldıran ünlü siyasetçiyi açıkladı

2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Altılı Masa’da adaylık krizi yaşanmış İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'çok ağır' sözler sarf ederek masadan kalkmıştı.

Hala çok tartışılan meseleyle ilgili Gazeteci Enver Aysever’den bomba bir iddia geldi.

"MERAL AKŞENER 10 SAAT BEKLEDİ”

Aysever, kişisel Youtube kanalından yaptığı yayında seçime kısa bir süre kala Meral Akşener'in masadan kalkmasına neden olan ismin CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu ve Akşener'e "Sen masadan kalk ablacığım ben arkandayım" dediğini sonrasında ise Akşener'i yalnız bıraktığını söyledi.

Aysever yayınında "Masadan Meral Hanım'ı kaldıran İmamoğlu'ymuş. Meral hanıma demiş ki "sen masadan kalk ablacığım ben arkandayım" Meral Hanım masadan kalktığı zaman beklenen o gece Ekrem'in adaylığını açıklaması. Meral hanım 1 saat, 2 saat, 5 saat, 10 saat bekliyor. Hadi Ekrem, hadi Ekrem. Ama Ekrem adaylığını açıklamıyor. Meral hanım da bunun üzerine masaya dönmek zorunda kalıyor. Masaya döndükten sonra hain damgası yiyor ve siyaseten varlığına mal oluyor. Mesele buymuş. Yani hadi oğlum aday ol biz de arkana düşüyoruz dediği Ekrem orada Meral Hanım'ı kazıklamış. Ekrem bugün herkesi bu şekilde siyasetin dışına atmış durumda" diye konuştu.