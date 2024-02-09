Mehmet Şimşek pirinçteki fiyat artışlarını böyle değerlendirdi: Gelişmeleri izliyoruz

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in ‘pirinçteki fiyat artışlarına’ yönelik soru önergesine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek cevap verdi.

“GELİŞMELERİ İZLİYORUZ”

Şimşek cevabında, “Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi tarafından, fiyat istikrarını desteklemek ve enflasyondaki öngörülebilirliği artırmak amacıyla gıda ve tarım ürünlerindeki kısa ve uzun dönemli arz-talep ve ihracat-ithalat değişimleri ile dağıtım zincirindeki gelişmelerin fiyatlara olası etkileri izlenmeye, değerlendirilmeye ve gerekli tedbirler alınmaya devam edilmektedir” ifadelerini kullandı.

GÜRER SORULARINI SIRALAMIŞTI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şu soruların da Bakan Mehmet Şimşek tarafından yanıtlanmasını istemişti:

“İthal ürün piyasayı dengelesin diye getirilirken stoklarda ürün varken fiyat artışının son bir ayda yüzde 20 artması gerekçesi nedir?

Fahiş fiyatlar ile ilgili inceleme ve takip için oluşan Merkez Bankasının da bulunduğu kurul bu bağlamda gıda ürün fiyat artışlarını izlenmekte midir?

Tarım Kredi Market son fiyat artışı gelmeden 1 kg Osmancık pirinci 49.90 liraya satılmaktadır. Son günlerde fiyat 60 liraya kadar çıktı. Mart 2022 'de aynı ürün kilosu 18.90 liradan rafta idi. Bu artış üretici gelirine yansımıyor. Aracı ve ithalatçı bu süreçte daha çok kar ediyor. Bu fiyat dengesizliğine müdahale edilmemesinin nedeni nedir?”

"ÇİFTÇİ MALİYETİNE ÜRÜN SATIYOR"

Bakanın cevabı sonrası açıklama yapan Gürer, “Bakan Şimşek sorularımıza tatmin edici bir yanıt vermedi. Öncelikle fahiş fiyatlar için sorumluluk Merkez Bankası’nın da içinde olduğu bir kurulun izlemesinde. Sorun açık.2023 Ağustos ayında yerli ürün üreticiden tüccar aldı. İthal üründe ülkemizde üretim kadar yapıldığı verilere yansıdı. Bu durumda TÜİK verileri göre ülkemizde üretim ve ithalat tüketimden fazla. Ürün açığı yok. Çiftçi maliyetine ürünü satıyor. Ürün tüccara geçince fiyatı katlıyor.

İTHAL ÜRÜNDE STOK

Stokta ithal üründe var. İthal ürün fiyat dengelenmesi için getirildiği ifade edilir oysa ithalde birilerine rant kapısı oldu. İthalde geldiği halde ,stokta varken fiyatlar durmuyor.2023 yılında kuru fasulye üretimi 2002 yılı üretimi altına geriledi. Kuru fasulye fiyatı da bir önceki yıla göre katladı. Pirinç fiyatı artışta kuru fasulye ve pilavla sofrası kuran için artık lüks oldu. Soru önergesi verdiğimde kilosu 49 TL olan pirinç 70 TL çıktı. Piyasa fahiş fiyatlar ile mücadele Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da sorumluluğundadır . 600 bin ton İthal pirinç kaç liradan ülkemize getirildi? Çiftçiden çıktıktan sonra depoda pirinç fiyatı nasıl katladı? Bunların yanıtı verilmelidir” ifadelerini kullandı.