Mehmet Şimşek resmen duyurdu! Ev sahibi ve kiracılar dikkat… Yapmayanlar ağır bedel ödeyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı televizyon programında soruları yanıtladı. Şimşek, 2024'ten sonra ekonomi programının güçlü sonuç vereceğini, harcamaları deprem hariç kontrol altına aldıklarını, gelir ayağında adımlar attıklarını kaydetti.

Şimşek, "Bizim yaklaşımımız Merkez Bankası'na enflasyonu aşağı çekmekte yardımcı olmak. Bütçe açığını kalıcı bir şekilde yüzde 3'ün altına çekmek istiyoruz. Cari açığın 30-35 milyar dolar civarına inmesini bekliyoruz. Bu, programın çalıştığının en güzel göstergelerinden biri. Yazın enflasyon 20-25 puan düşer. Para politikası gecikmeli çalışıyor. Merkez Bankası ilave sıkılaşma adımları atıyor. Biz bunu yüzde yüz destekliyoruz. Gelişmiş ülkelerde dahi 12 ile 18 aylık bir aktarım süreci var bu hamlelerin yansımasında. Programı açıklayalı daha birkaç ay oldu. Yakında dediğim gibi bütün bu belirsizlikler ortadan kalkacak, inşallah güçlü bir şekilde dezenflasyona, yani enflasyonu indirmeye hem de diğer bütün alanlara çok güçlü bir şekilde odaklanacağız" dedi

“KİRA SÖZLEŞMELERİ ARTIK E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK”

Şimşek, kayıt dışı ile mücadele kapsamında kira sözleşmelerini E-devlet üzerinden yapmak istediklerini belirtti. Bir süre önce veri tabanından 4,5 milyon potansiyel kiralık konut tespit ettiklerini belirten Şimşek, "Son 2 ayda 420 binden fazla kapı çaldık. Elimizdeki bilgilerle, fiili durumu karşılaştırdık. Bu ay sonunda kira beyannamesi verilmesi lazım. Amacımız gönüllü uyumu artırmak, rehberlik yapmak. Verilmeyen beyannamelere ilişkin nisanda inceleme yaparsak, mükellef daha ağır sonuçlarla karşılaşacak. Amacımız gönüllü uyumu artırarak vatandaşın beyanname vermesini sağlamak" dedi.

KRİPTO PARALARA YASAL DÜZENLEME GELİYOR

Şimşek, gri listeden çıkış için, "Eli kulağında" değerlendirmesini yaparken, kripto varlıklara ilişkin yasal düzenlemenin nisan-mayıs ayında hayata geçirilmesinin beklendiğini kaydetti. Şimşek, mayıs ayında muhtemelen FATF'ın yerinde denetim yapacağını, genel kurulun da haziranda olacağını belirterek, haziran ayında gri listeden Türkiye'nin çıkmış olacağını kaydetti.