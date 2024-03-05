Mehmet Şimşek'ten AKP'li iş adamlarının hoşuna gitmeyen talimat

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bazı uygulamalarının AKP çevresinde rahatsızlığa neden olduğu konuşuluyor. Mehmet Şimşek, banka yöneticiyle bir toplantı gerçekleştirmiş ve toplantıda kamu bankalarından kullandırılan kredilerle ilgili “kimseye istisna yapılmaması” uyarısında bulunmuştu.

Şimşek’in banka yönetimlerine, “Tüm bankaların sisteme ve kurallara aynı şekilde uyması ve banka yönetimlerinin özel inisiyatifler kullanmaması” yönündeki uyarısının AKP çevresindeki yansıması kulislere yansıdı.

PEK HOŞLARINA GİTMEMİŞ

Nuray Babacan'ın yazısına göre, geçmiş dönemde özellikle kamu bankalarından avantajlı kredi kullanan AKP sermayesinin, bir süredir bu tür ayrıcalıkları kullanamadığı anlatılıyor. Bu durumdan şikayet edildiği ve AKP’ye yakın sermayeye verilen ve geri dönmeyen batık kredileri önleme çabalarının bazı kişileri huzursuz ettiği iletiliyor.