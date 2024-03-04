Şenol Babuşcu Mehmet Şimşek'i fena yakaladı. Artış yapılacak vergiyi açıkladı

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Şenol Babuşcu Mehmet Şimşek'i fena yakaladı. Artış yapılacak vergiyi açıkladı
Profesör Şenol Babuşcu, Mehmet Şimşek'in flaş vergi açıklamasında öyle bir detay yakaladı ki Şimşek'in açıklamasında tek bir vergiyi saymadığını belirtti açıkladı. Babuşcu "Demek ki o vergide artış var" dedi

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof.Dr.Şenol Babuşcu'dan dikkat çeken paylaşım. O paylaşım ise Mehmet Şimşek'in bugün bir televizyon programında vergilerle hakkında yaptığı açıklamayla ilgiliydi. Babuşcu, Şimşek'in "Vergi konusunda sürpriz yok. Orta vadeli programda ne yazıyorsa onu uygulayacağız. Vergi istisnaları gözden geçireceğiz ama KDV oranlarında artış olmayacak, kurumlar vergisinde artış olmayacak.

MTV'de düzenlemeyi aklımızdan bile geçirmedik. Vatandaşa da piyasalara da iş alemine de sürpriz yapmayacağız" açıklamasını hatırlattı ve bir detayı yakaladı.

Babuşcu'nun sosyal medyadan paylaştığı detay ise ÖTV ile ilgiliydi. Çünkü Şimşek'in açıklamasında Özel Tüketim Vergisi geçmiyordu.

Şenol Babuşcu şu paylaşımı yaptı

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tek tek vergileri sayarak( KDV, Gelir vergisi, Kurumlar vergisi, MKTV) seçim sonrası artış olmayacağını söyledi. Fakat ÖTV’yi saymadı ve artış olmayacağını söylemedi.

Demek ki ÖTV’de artış var."

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