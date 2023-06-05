Mehmet Şimşek'in İngiltere Krallığı'na ettiği bağlılık yemininin Türkçe metni. Sedat Kaya açıkladı

Yeniçağ Yazarı Sedat Kaya, Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve getirilen Mehmet Şimşek’in İngiltere Krallığı'na bağlılık yemini ettiğini hatırlatarak “Yabancı ülke vatandaşlığından çıkması daha doğru olmaz mı?” sorusunu gündeme getirdi.

Sedat Kaya yazısında şu ifadeleri kaydetti:

MEHMET ŞİMŞEK HANGİ YEMİNİNİ TUTACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İngiliz vatandaşı olurken, Britanya krallığına bağlılık yemini etmiş ve şöyle demişti.

"Ben Mehmet Şimşek, samimi ve doğrulukla deklare ederim ki, İngiliz vatandaşı olduğumda Majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth'e ve varislerine(bugün kral Charles) bağlı kalıp yolunda ilerleyeceğim... Birleşik Krallığa bağlılığımı sunarım... İngiliz vatandaşı olarak görevlerimi ve sorumluluklarımı yerine getireceğime yemin ederim."

Mehmet Şimşek yarın da Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağına ilişkin and içecek.

"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

Eminiz ki, Türkiye ile İngiltere'nin çıkarları çatıştığında Mehmet Şimşek Türkiye'de ettiği yemini tutacak.

Bundan kimsenin şüphesi yok.

Ama o zaman İngiltere'de ettiği yemin ne olacak?

Mecburen yeminini çiğnemek zorunda kalacak.

Peki bu etik mi?

Değil.

MÖ 600'lerde yaşayan Atinalı devlet adamı Solon'un şöyle bir sözü var.

"Yeminden çok, karakter asaletine güven."

O halde Türkiye'de devlet yönetiminde görev alanların, kendi istekleriyle yabancı ülke vatandaşlığından çıkması daha doğru olmaz mı?