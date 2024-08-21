Mehmet Şimşek'in istifa edip etmediğine dair resmi açıklama yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in vergi yasası konusunda işlerin istediği gibi gitmediği gerekçesiyle iki hafta önce istifa ettiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Erol Mütercimler, Şimşek’i ‘istifadan’ döndüren kişinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olduğunu iddia etti.

İddialar sonrasında Şimşek’in istifa edip etmediğine yönelik resmi bir açıklama geldi.

Mehmet Şimşek’in istifa ettiği ortaya çıktı

İletişim başkanlığına bağlı olan DMM resmi X hesabından yapılan açıklamada iddiaların doğru olmadığı aktarıldı. DMM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bakan Şimşek’in görevinden istifa etme kararı aldığı ve ikna edilerek görevde kaldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz.”

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA

Şimşek’in istifa kararının ardından kendisini ikna ederek görevde tuttuğu iddia edilen Cevdet Yılmaz’da X hesabından bir paylaşımda bulundu ve açıklamasında şunları kaydetti:

“Medya ve sosyal medyada isim ve kaynak ortaya konmadan hükümetimizin çalışmaları hakkında yapılan temelsiz açıklamalara ve spekülatif yorumlara itibar edilmemelidir.

Hükümetimiz, resmi politika belgelerinde veya yetkililerce yapılan açıklamalar ile izleyeceği politikaları ve kapsamlı etki değerlendirmeleri sonrasında aldığı kararları şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Meclis’imizden geçen son vergi paketi de bu aşamalardan geçerek teklif halini almış ve Meclis’imizin taktiri ile yasalaşmıştır.

Bu süreçlerde “zenginlere vergi affı” hiç bir aşamada gündeme dahi gelmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vergi paketi hususunda tercihleri tam aksine net bir şekilde geniş kesimlerinden yana, çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile çalışmaların yapılması yönünde olmuştur.

Aziz milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı da bu yalanları yaymaya çalışanları da gayet iyi tanımaktadır.”