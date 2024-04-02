Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken uyarı. Ev sahiplerini ilgilendiriyor

Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken uyarı. Ev sahiplerini ilgilendiriyor
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sosyal medya üzerinde paylaşım yaptı, ev sahiplerini uyardı. "Herhangi bir yaptırımla karşılaşmayın" dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'te kiradaki evleriyle ilgili beyanname vermeyenlere kritik bir uyarıda bulundu. Sosyal medyada paylaşımda bulunan Mehmet Şimşek "mükelleflerimizin herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için beyanname verin" şeklinde uyardı.

Gelir İdaresi Başkanlığının, idari kayıtları (tapu, MERNİS gibi) ve teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü kaydeden Şimşek, paylaşımında şunları ifade etti:

"Denetim planına aldığımız 1,2 milyon gayrimenkulden bugüne kadar yaklaşık 420 bininde yerinde tespitte bulunduk. Saha denetimlerimize ve mükelleflerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. 2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin lira üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan'a kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz. Adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadeleyi güçlendiriyoruz."

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