Babacan’ın CHP tahmini fena patladı. 'Siz hayal mi görüyorsunuz?' demişti

Yerel seçimde açıklanan sonuçlara göre CHP birinci parti olarak çıktı. CHP, 35 ili kazanırken AKP ise 24 ilde birinci oldu. CHP, İstanbul ve Ankara’yı oylarını artırarak korurken 14 büyükşehirde belediye başkanlıklarını kazandı. AKP ise 12 büyükşehirde seçimi kazanan taraf oldu.

2023 yılında yapılan genel seçimde CHP ile birlikte Millet İttifakı’nın içinde yer alan DEVA Partisi’nin Genel Başkanı Ali Babacan’ın yerel seçim öncesi sözleri yeniden gündem oldu. Babacan, katıldığı bir canlı yayında CHP’nin tek başına seçim kazanmasının mümkün olmadığını söylemişti.

Genel seçimde seçime CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15 milletvekili almıştı.

Yerel seçim sonrası sosyal medyada Babacan’ın sözlerine esprili yorumlar geldi.

İşte Babacan’ın gündem olan o sözleri:

"Ben o sesi çok çıkanlara soruyorum. CHP kendi başına bugün Türkiye genelinde herhangi bir seçime girip kazanması mümkün mü ya? Ya siz hayal mi görüyorsunuz? Bu ülke öyle bir ülke mi yani. Birlikteliklerle ancak bu iş olur. Bu gerçeği görmeleri lazım. Ya işte yerel seçim geliyor. Hadi desinler ki İstanbul'da Ankara'da biz kendi adayımızla çıkacağız ve kazanacağız."

DEVA Partisi, yerel seçimde Türkiye genelinde yüzde 0.33 oranında oy aldı.