Bundan sonra ne olacak? 17 maddeyi unutmayın. Her analizi doğru çıkan Prof. Cevdet Bozkuş yazdı

Türkiye 31 Mart’ta yerel seçimler için sandık başına gitti ve 22 yıl sonra CHP 1. Parti, AKP 2. Parti oldu.

Prof. Dr. Cevdet Bozkuş da “İşte oldu” başlıklı yazısıyla seçimle ilgili şunları yazdı:

İŞTE OLDU

Bu ülkeyi yönetenlerin seçimlerde yaptıkları yanlışlar nedeniyle millet de şöyle bir ön yargı oluşmuştu. ‘’ Bunlar ne yapar yapar yine kazanırlar’’ Çok kötü bir ön yargıydı. Albert Einstein ’’Önyargıları parçalamak, atomu parçalamaktan zordur’’ diyerek bunu doğrulamıştı.

Bu ülke kimsenin babasının malı değildir. Bu milletin malıdır. Herkes haddini bilecek.

Nitekim 2019 yerel seçimlerinde İstanbul da Ekrem İmamoğlu ve Ankara Mansur Yavaş diye iki adam çıktı ve halka kendilerini inandırdılar ve bu ön yargıyı yıktılar. İstanbullu vermemek için her yola başvurdular. ‘’Hiçbir şey olmamışsa bir şeyler olmuştur’’ komedisi ile seçimi iptal ettiler. Ama o İstanbul halkı bunlara öyle bir ders verdi ki hala unutamadılar. Bu belediye başkanları gerçekten her türlü engellemelere karşın temiz, şeffaf bir hizmet anlayışı ile başarılı oldular. Halk bu başarılarını 31 mart 2024 yerel seçimlerinde onayladı ve onlarını açık of farkı ile tekrar seçtiler. İşte oldu.

Bu beceriksiz yönetimin 22 yıl gibi uzun süre iktidar kalmasını tek nedeni beceriksiz bir muhalefettin olmasıdır. Aslında 2019 yerel seçimleri halkı çok umutlandırmıştı. Mayıs 2023 genel seçimlerine bu umutla gidildi. Ancak muhalefet öyle hatalar yaptı ki kazanılacak seçim kaybedildi. Neydi bu hatalar;

1- Bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmasını beceremediler.

2- Yanlış milletvekili adayları belirlediler.

3- Halkın umudunu kırdılar ve kaybettiler.

Budan cesaret alan bu beceriksiz iktidar yanlışlara devam ettiler ve ülkeyi bu hale getirdiler. Nasıl olsa ne yaparlarsa yapsınlar halk bunları yine 1. Parti yapacaktı. Ancak öyle olmadı. Çünkü gençler ve emeklilerde sabır kalmamıştı. Aslın toplumda sabır kalmamıştı. O kadar çok yanlış yaptılar ki aklımda kalanları sormak istiyorum;

1- Ekonomiyi bu hale nasıl getirdiniz.

2- Varlık fonunu neye kurdunuz.

3- Damadı neden bakan yaptınız.

4- Merkez bankası dövizleri nere gitti

5- Rıza Sarraf dan rüşvet alan bakanları neden yargılamadınız. Yoksa herkes ortakmıydı.

6- Ayakkabı kutularında ve evlerde saklanan dövizler ne oldu.

7- Yap işlet devret şirketlerinin sözleşmelerini neden Londrada yaptınız ve oranın mahkemelerini yetkili kıldınız. Yoksa sizde mi bizim mahkemelere güvenmiyorsunuz.

8- Amerika daki gökdelenler ve çiftlik kimin ve nasıl alındı.

9- Ankaranın bir çok sorunu varken 801 milyon doları bir parka gömerek çarçur eden İ.Mehih Gökçek den neden hesap sormadınız.

19- Bazılarının oğulları bu gemileri nasıl aldılar ve bu gemiler ile İsrail’e mal taşıyorlar mı.

11- Bu kadar sığınmacının gelmesine neden izin verdiniz.

12- Güvenlik kurumları, mülki amirler ve diyanet neden bu kadar siyasetin içine girdi.

13- Devlet kurumlarına beceriksiz yöneticiler atayarak kurumları bu hale nasıl getirdiniz. Hele üniversite rektörleri. Üniversiteleri bu hale neden getirdiniz.

14- Yargı, sağlık, eğitim ve bir çok sektör nasıl bu hale geldi.

15- Yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar da nasıl zirve yaptınız.

16- Toplumun büyük çoğunluğunda geçim sıkıntısı çekiyor. İşsizlik had safhada. Gençler çareyi yurt dışında arıyor. Kısaca ülke sorunlar yumağı. Hangi birini yazıyım. Bunu nasıl başardınız.

17- Ancak bir şeyi başardılar, birileri bayağı zengin oldular. Hatta mal varlıkları bu ülkeye sığmadı yurt dışına götürmek zorunda kaldılar.

Bu şartlar altında 31 mart 2024 yerel seçimlerine gidildi. Ancak İBB seçimlerine ayrı bir önem verildi. Neden İstanbul. Neden belli. Atalarımızın dediği gibi taşı toprağı altın olan İstanbul. Rantı yüksek.. Yetkililer, partililer, yandaş basın, troller, cemaatler, tarikatlar, cemiyetler, vakıflar İstanbul’u çok seviyorlar. Ancak İmamoğlu mamalarını kesti. Tadı damaklarında kalmış. Gel de sevme İstanbul’u.

Cumhurbaşkanı, Bakanlar, eski bakanlar ve milletvekilleri, bürokrasi, sanatçılar ve aday hepsi bir, Ekrem İmamoğlu tek böyle bir seçim oldu. Ayrıca;

1- Her seçimde olduğu gibi yine kumpas videoları, yalan ve iftiralar

2- Tarafsız olması gereken içişler, adalet ve ulaştırma bakanları açıkça taraf oldular ve ev ev dolaştılar, mitingler düzenlediler. Ben böyle bir bakan olmak istemezdim.

3- Devlet olanakları açıkça kullanıldı.

4- Böyle bir seçim adil değildi. Bütün bunlara karşın o koca yürekli adam Ekrem İmamoğlu açık oy farkı ile hepsini yenerek seçimi kazandı.

5- Bu seçim sonuçları karşısında iktidar istifa etmelidir. Ama yapmazlar.

OLMAZ DİYORLARDI VE İŞTE OLDU

Yeter ki siz kendinize güvenin ve mücadeleye ;

-Temiz, dürüst ve becerikli çalışkan belediye başkan adayları ile girin.

-Sonra sandıklara sahip çıkın ve çalınmasına izin vermeyin. Gerisini millet yapar, herkese dersini verir. Evet öyle de oldu.

Başta İmamaoğlu ve Yavaş olmak üzere seçilen tüm belediye başkanlarını kutluyorum. Başarılar diliyorum. Bu millet sizden çok şey bekliyor. Yolunuz açık olsun.