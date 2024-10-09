Mehmet Şimşek'ten iki ülkeye kritik ziyaret

Düzenleme: Kaynak: AA
Mehmet Şimşek'ten iki ülkeye kritik ziyaret

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar ve Kuveyt'e resmi ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Şimşek, yatırımcılarla buluşacak. Hedef belli yatırımcı bulmak...

Anadolu Ajansı'nın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na dayandırdığı bilgiye göre, Şimşek programı kapsamında bugün Katar'da temaslarda bulunacak.

Bakan Şimşek, ilk olarak başkent Doha'da, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşecek.

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Ardından Maliye Bakanı Ali bin Ahmed el-Kevari ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) CEO'su Mansur bin İbrahim el-Mahmud ile görüşmesi beklenen Şimşek, ayrıca "Invest in Türkiye" programı kapsamında yatırımcılarla buluşacak.

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Doha temaslarının ardından Kuveyt'e geçecek Şimşek, burada Maliye Bakanı ve Ekonomi ve Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Nura Süleyman el-Fassam'ın yanı sıra Kuveyt Yatırım Otoritesi CEO'su Ganim Süleyman el-Guneyman ile bir araya gelecek.

Bakan Şimşek, Kuveyt'te gerçekleştirilecek yatırımcı toplantısının ardından yurda dönecek.

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