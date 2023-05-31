Mehmetçik arazide bulduğu yavru karacaya sahip çıktı. Herkes o anları sosyal medyada Atatürk’ün sözleriyle paylaştı

Türk askeri arazide bulduğu yavru bir karacaya sahip çıkarak elleriyle besledi. Sosyal medyada o anlar defalarca Atatürk’ün sözleriyle paylaşıldı.

Mehmetçik arazide bulduğu yavru karacaya sahip çıktı. Herkes o anları sosyal medyada Atatürk’ün sözleriyle paylaştı

Mehmetçiği geçmişten günümüze ne kadar merhametli olduğu görev yaptığı bölgelerde bilinen bir gerçektir. Gittiği yere barış götüren Mehmetçik sevgisini ve merhametini de beraberinde taşır.

ATATÜRK’ÜN SÖZLERİYLE PAYLAŞILDI

Mehmetçiğin merhametinin göstergesi ise sosyal medyada paylaşılan bir videoyla tekrardan takdir topladı. Arazide bulduğu yavru bir karacayı ayaklarında sallayan Mehmetçiğin o anları Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle paylaşıldı.

Bu sayede, Atatürk’ün Türk askeri için söylediği, ‘’Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir‘’ sözleri yeniden hatırlatıldı.

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''HER ZAFERİN MAYASI SENDEDİR''

Atatürk’ün 1921 yılında mareşal olduktan sonra plan dahilinde Sakarya Nehri’nin batısına çekilen Türk Ordusu’na yazdığı telgrafta şu ifadelere yer verdi;

''Kurtuluş için yaptığımız bu savaştan çok daha evvel sizi başka muharebe meydanlarında da tanımış idim. Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir.

Kanaatinle, imanınla, itaatinle hiçbir korkunun yıldıramadığı demir gibi pak kalbinle düşmanı nihayet alt eden büyük gayretin için minnet ve şükranımı söylemeyi nefsime en aziz bir borç bildim. Sizin gibi kumandanları, zabitleri, neferleri olan millete, yâd elleri altında köle olmak mümkün değildir.

Bu defa Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin hakkımda yeni bir rütbe ve Gazi unvanıyla tecelli eden iltifat ve teveccühü, doğrudan doğruya size racidir. Milletin verdiği bu rütbe ile yükselen ordu, en şerefli, en ulu bir gâzâ ile mümtaz olan gene ordudur.

Sizin kahramanlığınızla, sizin gösterdiğiniz nihayetsiz kahramanlıklar bu unvanı ve rütbeyi ancak size izafe ederek, bütün askerlik hayatımın en büyük sermaye-i iftiharı olarak taşıyacağım.

Cenabı Hak giriştiğimiz kurtuluş mücadelesinde şerefli silah arkadaşlarıma kendilerinin temyiz eden asaletin, civanmertliğin, kahramanlığın hakkı olan katî halası nasip etsin.''

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