Mehmetçik'in hem karla hem de terörle mücadelesi. MSB klip yayınladı

Milli Savunma Bakanlığı Mehmetçiğin hem karla hem de terörle mücadelesini böyle yayınladı.
Kar neredeyse 1 metre...Mehmetçik o geçilmez dağlarda kol geziyor.
Dağların her karış toprağı karla kaplı olsa da Mehmetçik adım adım teröristlerin peşine düşüyor
Mehmetçik Ay-Yıldızlı şanlı bayrağı gidilmez denilen dağların tepesine dikiyor.
Rakımı yüksek tepelere, askeri araçlarla sevk edilen Mehmetçik sınır geçişlerini termal kameralarla izliyor.
Asker her an pusuda. Eller tetikte...Hedefte de teröristler var.
Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı görüntülerde askerin eli hep tetikte...
Karla yapılan eskimo kulübelerinde askerler sınırı böyle gözlüyor.
Eller hep tetikte. Amaç teröristlerin sınırdan geçişine engel olmak...
Mehmetçik neredeyse orada Şanlı Türk bayrağı tepeleri süslüyor.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımda " Ne kar ne fırtına ne de zorlu arazi koşulları eksiltmez vatan sevgimizi" ifadeleri kullanıldı.