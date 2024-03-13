Mehmetçik'in hem karla hem de terörle mücadelesi. MSB klip yayınladı

Mehmetçik'in hem karla hem de terörle mücadelesi. MSB klip yayınladı
Kaynak: Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanlığı yayınladığı video ile Mehmetçik'in aşılmaz karla kaplı dağlarda verdiği terörle mücadele görüntülerine yayınladı. İşte o görüntüler.
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Mehmetçik'in hem karla hem de terörle mücadelesi. MSB klip yayınladı 1

Milli Savunma Bakanlığı Mehmetçiğin hem karla hem de terörle mücadelesini böyle yayınladı.

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Mehmetçik'in hem karla hem de terörle mücadelesi. MSB klip yayınladı 2

Kar neredeyse 1 metre...Mehmetçik o geçilmez dağlarda kol geziyor.

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Mehmetçik'in hem karla hem de terörle mücadelesi. MSB klip yayınladı 3

Dağların her karış toprağı karla kaplı olsa da Mehmetçik adım adım teröristlerin peşine düşüyor

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Mehmetçik'in hem karla hem de terörle mücadelesi. MSB klip yayınladı 4

Mehmetçik Ay-Yıldızlı şanlı bayrağı gidilmez denilen dağların tepesine dikiyor.

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Mehmetçik'in hem karla hem de terörle mücadelesi. MSB klip yayınladı 5

Rakımı yüksek tepelere, askeri araçlarla sevk edilen Mehmetçik sınır geçişlerini termal kameralarla izliyor.

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Mehmetçik'in hem karla hem de terörle mücadelesi. MSB klip yayınladı 6

Asker her an pusuda. Eller tetikte...Hedefte de teröristler var.

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Mehmetçik'in hem karla hem de terörle mücadelesi. MSB klip yayınladı 7

Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı görüntülerde askerin eli hep tetikte...

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Mehmetçik'in hem karla hem de terörle mücadelesi. MSB klip yayınladı 8

Karla yapılan eskimo kulübelerinde askerler sınırı böyle gözlüyor.

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Mehmetçik'in hem karla hem de terörle mücadelesi. MSB klip yayınladı 9

Eller hep tetikte. Amaç teröristlerin sınırdan geçişine engel olmak...

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Mehmetçik'in hem karla hem de terörle mücadelesi. MSB klip yayınladı 10

Mehmetçik neredeyse orada Şanlı Türk bayrağı tepeleri süslüyor.

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Mehmetçik'in hem karla hem de terörle mücadelesi. MSB klip yayınladı 11

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımda " Ne kar ne fırtına ne de zorlu arazi koşulları eksiltmez vatan sevgimizi" ifadeleri kullanıldı.

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