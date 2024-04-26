Mehmetçik'ten Kosovalı askerlere keskin nişancı eğitimi

Türk ordusu ile işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimde, FSK askerlerinin muharebe kapasitesinin artırılması amaçlandı. Eğitimde, Türk askeri tarafından FSK askerlerine keskin nişancı taktikleri ve teknikleri konusunda bilgi ve beceri aktarıldı.

FSK tarafından paylaşılan açıklamada, Türkiye'nin FSK'nin mesleki ve teknik kapasitelerinin geliştirilmesinde yardımcı olduğu ve bu sayede FSK'nin misyonunu yerine getirmesine katkıda bulunduğu belirtildi.

Kosova ve sınır ötesinde kriz yönetim operasyonlarını sağlaması, ülkede sivil savunma operasyonlarında ve doğal afetler ile diğer acil durumlarda görev yapması amacıyla 2009'da kurulan FSK'nin 2018'de yasal değişikliklerle silahlı kuvvetlere dönüştürülme süreci başlatılmıştı. Sürecin 10 yıl sürmesi bekleniyor.

1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapan Türk askeri, FSK'nin silahlı kuvvetlere dönüştürülme sürecine çeşitli katkılarda bulunuyor. Türk askerleri, FSK'ye düzenli olarak eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor.