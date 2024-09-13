Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe: Irak'ın kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyine 7, 8, 9 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda toplam 19 terörist etkisiz hale getirildi.

MEHMETÇİK PENÇESİ!

Milli Savunma Bakanlığı sınır ötesi terör yuvalarına darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. MSB tarafından açıklanan son verilere göre Irak’ın kuzeyine 7,8,9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen hava harekatları sonucunda;

Gara’da 10 terörist, Hakurk’ta 6 terörist ve Kandil’de de 3 terörist dahil olmak üzere toplamda 19 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB paylaşımının devamında ise “Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.