Mehmetçik'ten yeni yıl mesajı. ‘Mutlu yıllar Türkiye'm’

Kaynak: Haber Merkezi
Mehmetçik'ten yeni yıl mesajı. ‘Mutlu yıllar Türkiye'm’
MSB, Türkiye ve sınır ötesinde görev başındaki Mehmetçik’in Türkiye’ye yeni yıl mesajını paylaştı.

Dünya ve Türkiye 2024 yılına bu gece itibarıyla merhaba dedi. Kimi bireyler yılbaşını yakınlarıyla kutlamayı tercih ederken, vatanın ve milletin güvenliği için görev başındaki Türk askerinden anlamlı bir video geldi.

ekran-goruntusu-2024-01-01-022754.png

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı personelin yeni yıl mesajlarının bulunduğu bir video paylaştı. Videonun açıklamasında, "2024'e görevinin başında pek çok farklı coğrafyada giren Kahraman Mehmeçiklerimiz ile fedakar personelimizden Türkiyemize yeni yıl mesajları var" ifadeleri kullanıldı.

ekran-goruntusu-2024-01-01-023618.png

ekran-goruntusu-2024-01-01-023639.png

Son Haberler
İranlılar yeni yıl için Van'a akın etti. Noel Baba kostümünü alan gelmiş Gündem
İranlılar yeni yıl için Van'a akın etti. Noel Baba kostümünü alan gelmiş
Havai fişek elinde patladı. Yılbaşı gecesi az daha kabus oluyordu Gündem
Havai fişek elinde patladı. Yılbaşı gecesi az daha kabus oluyordu
Çanakkale Boğazı deniz trafiğine kapatıldı Gündem
Çanakkale Boğazı deniz trafiğine kapatıldı
İstanbul 2024'e böyle “Hoş geldin” dedi Gündem
İstanbul 2024'e böyle “Hoş geldin” dedi
İstiklal Caddesi'nde yeni yıl coşkusu, Müslüm Gürses'in benzeri ile fotoğraf çektirdiler Gündem
İstiklal Caddesi'nde yeni yıl coşkusu, Müslüm Gürses'in benzeri ile fotoğraf çektirdiler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2024’de doğan ilk bebekleri duyurdu Gündem
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2024’de doğan ilk bebekleri duyurdu