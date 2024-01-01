Mehmetçik'ten yeni yıl mesajı. ‘Mutlu yıllar Türkiye'm’

Dünya ve Türkiye 2024 yılına bu gece itibarıyla merhaba dedi. Kimi bireyler yılbaşını yakınlarıyla kutlamayı tercih ederken, vatanın ve milletin güvenliği için görev başındaki Türk askerinden anlamlı bir video geldi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı personelin yeni yıl mesajlarının bulunduğu bir video paylaştı. Videonun açıklamasında, "2024'e görevinin başında pek çok farklı coğrafyada giren Kahraman Mehmeçiklerimiz ile fedakar personelimizden Türkiyemize yeni yıl mesajları var" ifadeleri kullanıldı.