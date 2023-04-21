Meksika Cumhurbaşkanı itibardan tasarruf etti. Cumhurbaşkanlığı uçağını Tacikistan’a sattı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, önceki başkan Enrique Pena Nieto tarafından kullanılan Boeing 787 marka uçak için kararlaştırılan satış fiyatının yaklaşık 92 milyon dolar olduğunu duyurdu.

‘KÜÇÜK FİRAVUN GİBİ DAVRANAN YETKİLİLER’

Gönderide bulunan videoda konuşan Obrador, satışın Meksika siyasetinin onun liderliği altında nasıl değiştiğini gösterdiğini belirterek "Herkesin insanların daha önce nasıl düşündüğünü, yetkililerin küçük firavunlar gibi nasıl davrandığını bilmesi önemli. Artık öyle değil" ifadelerini kullandı.

UÇAKTAN GELEN PARAYLA DEVLET HASTANESİ YAPILACAK

Lopez Obrador, göreve geldiği 2018 yılında uçağı satmayı planladığını duyurarak 2012'de 218 milyon dolara alınan uçağı en az 150 milyon dolara satmayı planladığını söylemişti.

Yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerinde tarifeli uçak kullandığı bilinen Lopez Obrador, satıştan elde edilecek gelirin ülkenin en fakir bölgeleri arasında yer alan güney Guerrero ve Oaxaca eyaletlerinde 80 yataklı iki devlet hastanesi inşa etmek için kullanılacağını söyledi.