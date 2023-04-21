Meksika Cumhurbaşkanı itibardan tasarruf etti. Cumhurbaşkanlığı uçağını Tacikistan’a sattı

‘İtibardan tasarruf’ etmesiyle bilinen Obrador, Cumhurbaşkanlığı uçağını Tacikistan’a sattı. Uçaktan gelecek parayla kamu yatırımları yapacağını söyledi.

Meksika Cumhurbaşkanı itibardan tasarruf etti. Cumhurbaşkanlığı uçağını Tacikistan’a sattı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, önceki başkan Enrique Pena Nieto tarafından kullanılan Boeing 787 marka uçak için kararlaştırılan satış fiyatının yaklaşık 92 milyon dolar olduğunu duyurdu.

‘KÜÇÜK FİRAVUN GİBİ DAVRANAN YETKİLİLER’

Gönderide bulunan videoda konuşan Obrador, satışın Meksika siyasetinin onun liderliği altında nasıl değiştiğini gösterdiğini belirterek "Herkesin insanların daha önce nasıl düşündüğünü, yetkililerin küçük firavunlar gibi nasıl davrandığını bilmesi önemli. Artık öyle değil" ifadelerini kullandı.

UÇAKTAN GELEN PARAYLA DEVLET HASTANESİ YAPILACAK

Lopez Obrador, göreve geldiği 2018 yılında uçağı satmayı planladığını duyurarak 2012'de 218 milyon dolara alınan uçağı en az 150 milyon dolara satmayı planladığını söylemişti.

Yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerinde tarifeli uçak kullandığı bilinen Lopez Obrador, satıştan elde edilecek gelirin ülkenin en fakir bölgeleri arasında yer alan güney Guerrero ve Oaxaca eyaletlerinde 80 yataklı iki devlet hastanesi inşa etmek için kullanılacağını söyledi.

İlgili Haberler
Nebati'nin tasarruf tedbiri lamba kapatmak oldu. Eeee gözlerde ışıltı var ne de olsa
Almanya itibardan tasarruf etti. Halka ev lazım diyerek Başbakanlık binasının büyütülmesini reddettiler
Ümit Özdağ’dan AKP’ye yardım kampanyası tepkisi: Tasarruf halktan değil Erdoğan’dan başlamalı
Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Ecel bayram günü kaldırımda yakaladı Güncel
Ecel bayram günü kaldırımda yakaladı
Kılıçdaroğlu’dan mezarlıktaki sözlü saldırı sonrası ilk açıklama Şifalı Bitkiler
Kılıçdaroğlu’dan mezarlıktaki sözlü saldırı sonrası ilk açıklama
Mardin'de yıldırımın ağaca düştüğü an şok etti Güncel
Mardin'de yıldırımın ağaca düştüğü an şok etti
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu Güncel
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
Şampiyonlar Ligi biletleri satışa çıktı. Fiyatları cep yaktı Spor
Şampiyonlar Ligi biletleri satışa çıktı. Fiyatları cep yaktı
Elon Musk’ın sadece 3 kişinin mavi tik parasını ödediği ortaya çıktı Teknoloji - Otomotiv
Elon Musk’ın sadece 3 kişinin mavi tik parasını ödediği ortaya çıktı
Vatandaştan AKP’li eski bakana tepki: 20 senedir sahip çıkmadınız şimdi mi sahip çıkacaksınız Siyaset
Vatandaştan AKP’li eski bakana tepki: 20 senedir sahip çıkmadınız şimdi mi sahip çıkacaksınız