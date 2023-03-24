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Nebati'nin tasarruf tedbiri lamba kapatmak oldu. Eeee gözlerde ışıltı var ne de olsa

CHP'li Özcan Purçu, tüm bakanlıklara; Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar nezdi alınan enerji tasarruf tedbirlerini sordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelen cevap ise “Enerji tasarruf tedbirleri kapsamında çalışanlar sık sık hatırlatmalar yapıyoruz, aydınlatma için gereken ve özeni gösteriyoruz” oldu.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 11:41
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Nebati'nin tasarruf tedbiri lamba kapatmak oldu

Nebati'nin tasarruf tedbiri lamba kapatmak oldu. Eeee gözlerde ışıltı var ne de olsa
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CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu maliye Bakanlığı'na ait Kamu binalarında enerji tasarrufuna ilişkin neler yapıldığı elektrik ve doğalgaz giderlerini düşürmek için hangi tasarruflara gidildiği ve enerji güvenliği için ek önlem alınıp alınmadığını sordu. Sayın Bakan Nebati ‘den gelen açıklamada ise “Çalışanlara sık sık hatırlatma yapıyoruz, lambaların açık bırakılmaması konusunda gerekli özen ve dikkati gösteriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Tasarruf için lambalar kapatılıyor, personel uyarılıyor; gündüz ışığından faydalanıyor.

CHP'li Purçu önergeye gelen cevaba yönelik şu açıklamalarda bulundu:

“Bakanlıklara enerji tasarruf tedbirleri kapsamında sorduğum sorulara Hazine Bakanlığı trajik bir açıklamada bulunmuş. Halka battaniye altında ısının derken; Hazine Bakanlığı da tasarrufu elemanları sık sık uyarmakla; ışıkları açık bırakmamaları konusunda gerekli özeni konusunda uyarmakla bulmuş.

6 yıldır kalıcı yaz saati uygulanıyor; Bakan 'Gündüz ışığından yararlanıyoruz' diyor.

Ayrıca önergeye gelen cevapta gün ışığından yararlanıldığı belirtilmiş. Hatırlatmak isterim ki 6 yıldır uygulanan ve inatla vazgeçilmeyen kalıcı yaz saati uygulaması enerji tüketimini daha da artırmıştır. Gecenin karanlığında evden çıkan öğrenciler, çalışanlar yine gecenin karanlığında eve dönmekte; vatandaş sürekli ışık açmak zorunda kalmaktadır.

AKP iktidarında kalıcı yaz saati uygulaması tasarruf değil; israf yaratmıştır. Sabit saat uygulamasıyla 5 yılda 6 milyar TL tasarruf edildiğini savunulurken; bu kanıtlanamamış, enerji uzmanları tarafından aksi ispatlanmıştır.

Uygulama sadece enerji şirketlerini besleme fikri yatmaktadır. Bu uygulama ile faturalar kabarmış; faturalarını ödeyemeyenlerin sayısı artmıştır.

TASARRUF İÇİN ENERJİ ÇETELERİ DEĞİL; BİLİM DESTEKLENMELİ

Avrupa’da çok ciddi enerji tasarruf tedbirleri alınırken Hazine Bakanlığının açıkladığı tedbirler son derece düşündürücüdür. Bilimden uzak anlayışla alınmaya çalışılan enerji tedbirleri ile bir adım yol alınamaz. Enerji maliyetlerini düşürmek çalışanları uyarmak yetmez; enerji tekellerinin önüne geçmek gerekir. Enerji çetelerini değil; bilimsel gerçekleri göz önüne almak ve değerlendirmek gerekir."

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