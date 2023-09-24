Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi

Bir dönemin akıllara kazınan film sahneleriyle çocuklarda korku uyandıran ve "şeytan bebek" olarak anılan Chucky, Meksika'da ilginç bir polisiye olayın kahramanı oldu. Chucky, kelepçeli halde tutuklandı ve sabıka fotoğrafı çerkildi.

Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi

1990’lı yılların ünlü korku serisinin başrolü olan “şeytan bebek” Chucky, Meksika’da ‘gözaltına alındı’.

Suçluların insanları korkutmak için kullandığı ve cebinde gerçek bıçak koyduğu oyuncak bebek Chucky, Meksika’da düzenlenen bir operasyonda şüphelilerle birlikte karakola götürüldü.

Polisin “kötü ruh” taşıyor olabileceğini söylediği oyuncağın kelepçelenerek götürülmesi dikkat çekti.

Coahuila eyaletinin Monclova kentinde yaşanan olayda, polis bebeğin saçlarından tutup sabıka fotoğraflarını da çekti.

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Emniyet yetkilileri, Carlos isimli suçlunun Chucky’yi insanların yüzüne tutup onları korkuttuğunu kaydetti.

Görüntüler ülkede “polisin işini ciddiye almadığı” yönünde tepkilere de yol açtı.

Eski Emniyet Müdürü Juan Raúl Alcocer, “Gazeteciler polisten bebekle poz vermesini, ona kelepçe takmasını istedi, o da yaptı. Polis işini daha ciddi yapmalı, bebeklerle oynamamalı” dedi.

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