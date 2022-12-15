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Meksika sınırına konteyner duvarı yapan Arizona eyaletine dava

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümeti, düzensiz göçmenleri engellemek amacıyla Meksika sınırına bariyer olarak üst üste nakliye konteynerleri yerleştiren Arizona eyaletine dava açtı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 21:47
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Meksika sınırına konteyner duvarı yapan Arizona eyaletine dava

Meksika sınırına konteyner duvarı yapan Arizona eyaletine dava
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ABD Adalet Bakanlığı tarafından Arizona Federal Mahkemesine verilen dilekçede, eyaletin San Rafael Vadisi kırsalında bulunan konteynerlerin kaldırılması istendi.

Dilekçede, konteynerlerin federal araziye izinsiz girdiği vurgulanarak, aynı zamanda sınır boyunca oluşan herhangi bir hasarın düzeltilmesi için tazminat talep edildi.

Sözkonusu bariyerin, civarda yaşayan halk ve sınır görevlileri için tehlike oluşturduğu, kamu arazisine önemli derecede de zarar verdiği savunuldu.

'Sınır duvarını tamamlama' çağrısı

Yılbaşından sonra koltuğunu Demokratlara devredecek olan Arizona’nın Cumhuriyetçi Valisi Doug Ducey ise nakliye konteynerlerinin geçici bariyer olarak yerleştirildiğini belirterek, Biden hükümetine, eski Başkan Donald Trump döneminde başlayan sınır duvarını tamamlaması çağrısında bulundu.

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