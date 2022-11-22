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Meksika'da 6.2 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Meksika'nın Baja California eyaleti açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.   

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 20:50
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Meksika'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 6.2 büyüklüğünde deprem
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Meksika’nın Baja California eyaleti açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 10.39’da Baja California eyaleti açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin merkez üssünün Büyük Okyanus’ta, Baja California eyaletinde yer alan Vicente Guerrero kasabasının 37 kilometre batısında olduğu aktarıldı.

Depremin ABD sınırı yakınlarında meydana gelmesi nedeniyle California eyaletinde yer alan San Diego şehrinde de hissedildiği belirtildi.

TSUNAMİ BEKLENMİYOR

ABD Tsunami Alarm Sistemi, depremin ardından kıyıda tsunami beklenmediğini bildirdi.

Meksikalı yetkililer, olayın ardından resmi binaların güvenlik amacıyla tahliye edildiğini açıklarken, sivil savunma ekiplerinin alarma geçtiğini duyurdu.
Depremde şimdiye kadar herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi.

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