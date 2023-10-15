Meksika'da askeri helikopter düştü: 3 ölü

Meksika'da yüksek gerilim hattına çarpan bir helikopterin düştüğü ve 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Meksika'da askeri helikopter düştü: 3 ölü

Meksika'da askeri helikopter yüksek gerilim hattına çarparak düştü. Kazada görevli 3 asker yaşamını yitirdi.

Meksika'da askeri helikopterin Durango eyaletinde düştü. Yapılan ilk incelemelere göre helikopterin yüksek gerilim hattına çarptığı tahmin ediliyor. kaza sonucu 3 asker hayatını kaybetti.

Yetkililer, Sinaloa'daki askeri üsten kalkan helikopterin Topia kentinde dağlık bir araziye düştüğünü duyurdu. Kazada 3 asker hayatını kaybederken, bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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