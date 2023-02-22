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Meksika’da at süren kişi otomobile çarptı

Meksika’da yolda hızla at süren bir kişi otomobile çarptı. At binicisi, kazanın ardından atına binerek olay yerinden kaçtı.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 01:32
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Meksika’da at süren kişi otomobile çarptı

Meksika’da at süren kişi otomobile çarptı
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Meksika’nın Michoacan eyaletinde yer alan Morelia şehrinde at süren bir kişi yolda giden bir otomobile çarptı. Otomobilde hamile kadın bulunduğu ve kaza sonrası erken doğum riski ile hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, atlı adamın hızla yoldaki kasisten geçmek için yavaşlayan beyaz bir otomobile çarptığı ve at ile binicisinin otomobilin üzerine çıktığı görüldü. Atın binicisinin, kazanın ardından atına binerek olay yerinden kaçtığı aktarıldı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını, atın binicisinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı. (İHA)

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