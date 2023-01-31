31 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Meksika’da dünya rekoru: 70,4 metre uzunluğunda 'tako'

Meksika’da dünya rekoru: 70,4 metre uzunluğunda 'tako'

Meksika’nın Morelos eyaletinde dünyanın en uzun takosu yapıldı. Tek parça lavaşın kullanıldığı 'tako' 70 metre 40 santimetre uzunluğuyla Guinness Rekoru kırdı.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 05:30
Takip Et

Meksika’da dünya rekoru: 70,4 metre uzunluğunda 'tako'

Meksika’da dünya rekoru: 70,4 metre uzunluğunda 'tako'
+
Aa
-

Meksika’nın Morelos eyaletinin başkenti Cuernavaca şehrinin tarihi meydanında düzenlenen etkinlikte dünyanın en uzun takosu yapıldı. Şehirdeki birçok restoran işletmecisi ve gastronomi öğrencisi dahil yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte hazırlanan 7 metre 40 santimetre uzunluğundaki tako, dünyanın en uzun takosu olarak Guinness Rekoru kırdı. Tek parça mısır lavaşı ile hazırlanan tako için 37 kilogram mısır unu harcandı.

EN ZORU LAVAŞI HAZIRLAMAK

Etkinlik öncesi açıklama yapan Cuernavaca Şehri İnsani Gelişme ve Sosyal Katılım Sekreteri Laura Patricia Hernandez, “Öncelikle parçalanmadan 70 metre uzunluğunda bir lavaş hazırlamamız gerekiyor. Dünyanın en uzun takosunu yapmanın en zorlu kısmı bu diyebiliriz” dedi.

Cuernavaca Belediye Başkanı Jose Luis Salgado ise, şehrini kırılan rekordan dolayı tebrik ederek, “Ortaya çıkan bu başarı bugün buraya gelerek disiplinle ve büyük sevgiyle çalışanların emeğiyle gerçekleşti” dedi.

Daha önce dünyanın en uzun takosu rekoru, yine Cuernavaca şehrinde hazırlanan 65 metre uzunluğundaki tako ile kırılmıştı. (İHA)

 

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
1
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
2
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
3
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
4
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
5
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿Selçuk Geçer'den elinde dolar olanlara flaş uyarı
6
﻿Selçuk Geçer'den elinde dolar olanlara flaş uyarı
﻿Selçuk Geçer'den elinde dolar olanlara flaş uyarı
﻿Habertürk gaz çıkarmada doğalgazla yarışıyor. Canlı yayında yeni bir 'Ateşle Yaklaşma' vakası
7
﻿Habertürk gaz çıkarmada doğalgazla yarışıyor. Canlı yayında yeni bir 'Ateşle Yaklaşma' vakası
﻿Habertürk gaz çıkarmada doğalgazla yarışıyor. Canlı yayında yeni bir 'Ateşle Yaklaşma' vakası
﻿Antalya'da dolu etkili oldu: Sokaklar beyaza büründü
﻿Antalya'da dolu etkili oldu: Sokaklar beyaza büründü
﻿Antalya'da dolu etkili oldu: Sokaklar beyaza büründü
﻿Meksika’da dünya rekoru: 70,4 metre uzunluğunda 'tako'
﻿Meksika’da dünya rekoru: 70,4 metre uzunluğunda 'tako'
﻿Meksika’da dünya rekoru: 70,4 metre uzunluğunda 'tako'
﻿Abisini ve kuzenini pompalı tüfekle vurup firar etti
﻿Abisini ve kuzenini pompalı tüfekle vurup firar etti
﻿Abisini ve kuzenini pompalı tüfekle vurup firar etti
﻿MTV'de ilk taksit ödemesi için son gün
﻿MTV'de ilk taksit ödemesi için son gün
﻿MTV'de ilk taksit ödemesi için son gün
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.