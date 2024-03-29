Meksika'da kan donduran olay: Kocasıyla birlikte komşusunun 8 yaşındaki kızını kaçırıp öldürdü!

Küçük Camila Gomez Ortega, annesinden arkadaşının evine gidip oynamak için izin almıştı, bu evden son çıkışı oldu. Saatler geçmesine rağmen dönmeyen kızını merak eden anne, kızının arkadaşının evine gitti. Küçük çocuğun ailesi, Camila'nın onlara gelmediğini söyleyince çaresiz anne evine döndü. Bunun üzerine olayı öğrenen akrabalar ve komşular yetkililere haber vererek çevrede geniş çaplı bir arama düzenledi.

Çok geçmeden bilinmeyen bir numaradan telefon alan anne, kızının kaçırıldığını öğrendi. Telefondaki şahıslar, çocuğu bırakmak için 250 milyon peso (yaklaşık 2 milyon Türk lirası) fidye istedi. Komşularının kendine sağladığı güvenlik kamerası görüntülerinden, küçük kızın arkadaşının evinde olduğu doğrulandı.

Kamera görüntülerine göre, küçük kızın arkadaşının evine gittiği görülüyor. Çok geçmeden arkadaşının annesi Ana ve kocasının ellerinde poşetlerle evden çıktığı belirlendi. Katil çiftin, ellerindeki siyah poşeti arabalarının bagajına koyup oradan ayrıldığı görüldü.

Polisin araması üzerine küçük kızın cansız bedeni Taxco'daki bir çöp poşetinde bulunurken, katil çift hakkında tutuklama kararı çıkmadı. Buna sinirlenen acılı aile ve bölge halkı, katillerin evini basarak adaleti sağlamak istedi. Evlerinden zorla çıkarılan çift, vatandaşlar tarafından öldüresiye dayak yedi. Yarı çıplak bir şekilde dövülen şahıslar, güvenlik güçleri tarafından oradan zorlukla uzaklaştırıldı. Savcılık, hastaneye kaldırılan zanlıların hayatını kaybettiğini belirtti.