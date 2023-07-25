Meksika'da kartel çatışması: 8 ölü, çok sayıda araç yanıyor

Karteller arasında kanlı hesaplaşma

Çatışmalar, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) ile Michoacan Ailesi karteli arasında çeşitli şehirlerde meydana geldi. Kartel üyeleri, yolları kapatmak için araçları ateşe verdi. Zinapecuaro’da 4, Uruapan’da 2 ve Apatzingan’da 2 kişi olmak üzere toplam 8 kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri müdahale etti

Güvenlik güçleri, çatışmalara müdahale ederek, Zinapecuaro’da 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilere ait 10 araç ile çok sayıda silah ve el bombası ele geçirildi. Michoacan Eyaleti Başsavcılığı, çatışmalarla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Bölgede kartel tehlikesi

Michoacan eyaleti, Meksika’nın en tehlikeli bölgelerinden biri olarak biliniyor. Bölgede faaliyet gösteren çok sayıda suç örgütü, uyuşturucu kaçakçılığı, adam kaçırma, şantaj ve hırsızlık gibi suçlar işliyor. Karteller, bölgede hakimiyet kurmak için sık sık birbirleriyle silahlı çatışmaya giriyor.